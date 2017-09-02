گازرسانی به ۹۰ درصد روستاهای بویراحمد و دنا تا دو سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در آینده ای نزدیک در شهرستان دنا وضعیت گازرسانی به نقطه ای خواهد رسید که به جز دو نقطه دور افتاده کمتر روستایی باقی خواهد ماند که از نعمت گاز برخوردار نباشند.

زارعی بیان کرد: در شهرستان بویراحمد به دلیل پراکندگی جمعیت و کوهستانی بودن مناطقی مانند زیلایی، سیلاب کلوار، مورزرد و مناطق مختلفی که در حوزه پرهزینه برای ارائه این خدمت واقع شده اند، برنامه ریزی بر این است که با چه روش های دیگری می توان به ارائه خدمات گازرسانی پرداخت.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: در دو نقطه شهرستان بویراحمد طراحی انجام شده است و به دلیل بالا بودن هزینه با مشکل اجرایی مواجهیم.

وی افزود: منطقه گنجگان و تنگ سرخ و منطقه دلی خمسیر از این مناطق است که برنامه ریزی لازم انجام شده است و جلساتی با وزارت نفت داریم و در دو هفته آینده دستور از وزیر نفت دریافت خواهد شد که برای این دو منطقه به صورت خاص دستور همکاری داده شود و بتوان در این حوزه اقدامات لازم را انجام داد و دغدغه و مشکلات مردم برطرف شود.

زارعی تصریح کرد: مسئله گازرسانی با توجه موقعیت جغرافیایی وسردسیر بودن شهرستان های بویراحمد و دنا و مطالبه به حق این موضوع توسط مردم در دو سال گذشته به شکل جدی مورد پیگیری قرار گرفته است.

زارعی خاطر نشان کرد: یک آمایش جدی و دقیق از نقشه راه آینده گازرسانی به روستاها با برنامه ریزی مناسب انجام شده است، و در تمام مناطقی که امکان گازرسانی بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت نفت داریم اهدافی معین شده است و زمان بندی برای اجرای آن انجام شده است.

وی افزود: در بخشی از مناطق دورافتاده ما که عملیات گازرسانی با سختی زیاد مواجه است وهزینه گازرسانی هم بالا است، در حال مطالعه و مذاکره با وزارت نفت هستیم که به روش های دیگر مسئله گازرسانی در آن مناطق نیز انجام شود.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر در تمام مناطق بویراحمد و دنا به نحوی برنامه ریزی شده است و این احصای شرایط محقق شده است که در کجا مشکل گازرسانی با روش های معمول حل می شود، و در کجا مشکلات دیگری پیش رو است و باید با روش دیگری اقدام کرد.

زارعی گفت: در تمامی مناطق شهرستان بویراحمد و دنا پروژه های مختلفی در دست اقدام، افتتاح و یا اجرا است.

وی افزود: در مسیر اصلی جاده یاسوج- بابامیدان عملیات چهارخطه کردن مسیر با سرعت در حال اجرا است.

زارعی از فعالیت عملیات آبرسانی به منطقه سپیدار خبر داد و گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه مهم و بزرگ شناخته می شود.