به گزارش خبرنگار مهر، حسین وثوقی ایرانی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از فعالان صنعت چاپ اردبیل تصریح کرد: از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز معرفی تولیدات استان در بازارهای جهانی بسته‌بندی است.

وی با تأکید به اینکه بسته‌بندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی با کیفیت قابل توجه مواجه بوده و فرصت رقابت را از تولیدات استان سلب می‌کند، اضافه کرد: انتظار می‌رود در خود استان اردبیل نیز فعالان حوزه چاپ به این مقوله توجه داشته باشند.

دبیر کل اتاق بازرگانی استان بهبود وضعیت بسته‌بندی تولیدات را فرصتی برای رقابت‌پذیر شدن محصولات دانست و افزود: انتظار می‌رود صنعت چاپ استان به این مطالبه پاسخ گوید.

وثوقی ایرانی همچنین به فعالیت‌های غیرتخصصی در حوزه صنعت چاپ و کتاب استان اشاره کرد و گفت: به منظور رشد کیفی این صنعت انتظار می‌رود ساماندهی مطلوبی صورت گرفته و از فعالیت افراد غیرمتخصص خودداری شود.