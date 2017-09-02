تهران آماده همکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی به پرتوریا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در این دیدار، با اشاره به حمایت مردم ایران از مبارزات مردم آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا علیه نژاد پرستی ، از توسعه و تقویت روابط تهران – پرتوریا طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز خرسندی کرد.

رییس جمهور، نقش پارلمانهای دو کشور را در توسعه و تقویت همکاری های مشترک بسیار مهم خواند و با تاکید بر ضرورت توسعه این همکارها ، گفت: تهران از تقویت بیش از پیش همکاری‌های خود با پرتوریا در حوزه اقتصادی و از جمله معادن و انرژی استقبال می کند و آماده همکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی به آفریقای جنوبی است.

روحانی، سفر سال گذشته رییس جمهور آفریقای جنوبی به تهران را در تقویت همکاری های دوستانه و صمیمی دو کشور بسیار تاثیرگذار برشمرد و با اشاره به نقش تقویت همکاری‌های مالی در توسعه روابط اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که همکاری های دو کشور در حوزه بانکی نیز توسعه یابد.

رییس جمهور در ادامه به موضوع گردشگری و اهمیت آن در افزایش رفت و آمد مردم دو کشور اشاره کرد و گفت: با تقویت همکاری های مشترک در حوزه گردشگری ، مردم دو کشور می توانند با فرهنگ و جاذبه های طبیعی و تاریخی یکدیگر آشنا شده و این موضوع در استحکام و تقویت همکاری‌ها مؤثر است.

روحانی همچنین با اشاره به اشتراک نظر ایران و آفریقای جنوبی در بسیاری از موضوعات بین المللی و منطقه ای ، همکاری دو کشور در سازمان های بین المللی در مسیر همکاری و توسعه جمعی را خوب و مؤثر خواند و گفت: ایران و آفریقای جنوبی با همکاری مشترک در مجامع بین المللی می توانند برای صلح و ثبات جهانی و منافع کشورهای در حال توسعه ، تلاش های ارزشمندی داشته باشند.

"بالکا ام بته " رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با قدردانی از استقبال گرم از هیات پارلمانی کشورش در این سفر ، بر عزم راسخ پرتوریا برای توسعه و تقویت بیش از پیش روابط با تهران در همه حوزه ها تاکید کرد.

رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی همچنین با بیان اینکه مردم و دولت کشورش منتظر سفر رسمی رییس جمهور ایران به کشورشان هستند، اظهارداشت: ما خواهان توسعه و تقویت همکاری‌های دو کشور هستیم. پارلمان آفریقای جنوبی از توسعه و تعمیق این همکاریها حمایت می کند و اعضای پارلمان ، خواهان مشارکت ایران در پیشبرد طرحهای توسعه ای کشورشان می باشند.

وی همچنین به دیدگاه های مشترک دو کشور در عمده مسایل بین المللی اشاره کرد و گفت : ما باید همکاری مشترک خود را در محافل و سازمان های بین المللی با هدف تقویت صلح و دوستی درعرصه جهانی بیش از پیش تقویت کنیم.