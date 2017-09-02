احتمال اخراج هزاران مهاجر افغانستانی از پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، بعد از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان و جنوب آسیا و فشار بر پاکستان، اکنون پارلمان پاکستان در صدد بررسی طرحی است که صدها هزار مهاجر افغانستانی را از این کشور اخراج کند.

آمریکا پس از اعلام استراتژی جدید واشنگتن اسلام‌آباد را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم و کمک‌های مالی به پاکستان را متوقف کرده است.

پارلمان پاکستان نیز در واکنش به فشارهای واشنگتن، آینده روابط پاکستان با آمریکا و اخراج میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی را به عنوان اهرم فشار بر افغانستان مورد بررسی قرار می دهد.

نمایندگان پارلمان در پاکستان از دولت این کشور خواستند تا طرحی را برای اخراج پناهجویان افغان آماده کند.

اما یک مقام مسئول در وزارت مهاجرین افغانستان گفت؛ هر تصمیمی که پاکستان اتخاذ می‌کند باید بر اساس توافقات سه‌جانبه صورت بگیرد.

این در حالی است که مقامات پاکستانی در گذشته نیز پناهجویان افغانستانی را خطری برای امنیت این کشور دانسته بودند و بر اساس طرحی هزاران پناهجوی این کشور را بصورت گروهی اخراج کردند.

گفتنی است که ترامپ ضمن اعلام استراتژی جدید خود درباره افغانستان با اشاره به اسلام آباد اعلام کرد که آمریکا دیگر نمی‌تواند در قبال حضور گروه‌هایی مانند طالبان در پاکستان ساکت بماند.

وی افزود که ما میلیاردها دلار در اختیار پاکستان گذاشته ولی آنها به گروه هایی که عوامل بی‌نظمی و خشونت هستند، فضای امن داده‌اند.

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که پاکستان به سازمان‌هایی پناه داده که هر روز تلاش می‌کنند مردم ما را بکشند. ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخت کرده‌ایم ولی آن ها به تروریست هایی پناه داده‌اند که ما با آن‌ها می‌جنگیم. این وضع باید تغییر کند و این تغییر فورا انجام خواهد شد. هیچ همکاری نمی‌تواند در مورد کشوری که به شبه نظامیان و تروریست‌هایی که نظامیان و مقامات آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، دوام بیاورد.

به گفته ترامپ زمان آن فرا رسیده که پاکستان تعهد خودش را به تمدن، نظم و صلح نشان دهد.