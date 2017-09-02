به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امامجمعه شهرستان بندرعباس در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانشآموزان با انتشار بیانهای این حادثه تسلیت گفت. در این متن بیانه آمده است: حادثه تلخ ، اندوهبار و دلخراش واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر نخبه هرمزگانی در مسیر داراب که به جانباخته و آسیبدیدگی جمعی از آنها انجامید، اینجانب را همچون دیگر هم استانیها و هممیهنان و خانوادههای عزادار، مصیبتزده کرد.
حادثههایی از این دست و تکرار آن نشان میدهد که به دلایل مختلف، تا رسیدن به وضعیت اطمینانبخش در حملونقل جادهای کشور راه درازی باقیمانده که پیمودن آن جز با مشارکت همگانی و عزم ملی امکانپذیر نخواهد بود.
حافظه تاریخی مردم هرمزگان بهخوبی گواه است که سالها قبل محور بندرعباس - سیرجان نیز در وضعیت نامطلوب قرار داشت که با پی گیری مردم و مجاهدت مسئولین در دو استان هرمزگان و کرمان و همچنین وزرای وقت در وزارتخانه راه، بحمدالله اکنون در وضعیت مناسبی قرار گرفته و جا دارد امروز نیز همین حمیت و همت را در اصلاح مسیر پرتردد بندرعباس داراب شاهد باشیم تا بیش از این شاهد از بین رفتن سرمایههای انسانی و ملی کشور نباشیم.
اینجانب ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا برای شفای آسیبدیدگان و عرض تسلیت به خانوادههای آنان، از مسئولان و دستاندرکاران در هر دو استان هرمزگان و فارس میخواهم که از این حادثه جانگداز به آسانی عبور نکنند و دغدغه حل ریشهای این ضایعه و امثال آن را در صدر اولویتهای خود قرار دهند و اکنون نیز همه تلاش خود را برای علاج مصدومان و کاستن از مصائب داغداران به کار برند.
