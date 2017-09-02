۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۵۲

تیم لرستان در مسابقات کشوری کاراته به مقام سوم دست یافت

خرم‌آباد- تیم لرستان در مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک «شیتوریو شوبوکان» مقام سوم را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک «شیتوریو شوبوکای» با شرکت ۶۵۰ کاراته کا ۹ و ۱۰ شهریورماه به میزبانی استان تهران برگزارشد.

تیم لرستان در مجموع با کسب ۴ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز مقام سوم کشوری را به دست آورد. تیم های تهران و قم مقام های اول و دوم را به دست آوردند.

امیررضا میرزایی، حسین کولیوند، امیرحسین شاهوردی و سعید جمشیدی موفق به کسب مدال طلا در رده ها و اوزان مختلف این دوره از مسابقات شدند، همچنین پیمان دارابی، عرفان حاتمی، یاسین خورشیدوند، محمدحسین امیری، امیرحسین شعبان، عرفان دیوکان و امیرعباس ذوالفقاری مدال های نقره این مسابقات را کسب کردند.

علی درویشی، مازیار بروجی، هژیر ملکی، آرشام کشوری، علیرضا عسگرزاده، محمد مرادی، مجید ابوالفتحی، امیرمحمد هوشیار، محمدمهدی جعفرپوری، علی سلیمانی و محمدمهدی محمودی نیز مدال های برنز رده ها و اوزان مختلف را در مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک «شیتوریو شوبوکای» کسب کردند.

