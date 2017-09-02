تیم لرستان در مسابقات کشوری کاراته به مقام سوم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک «شیتوریو شوبوکای» با شرکت ۶۵۰ کاراته کا ۹ و ۱۰ شهریورماه به میزبانی استان تهران برگزارشد.

تیم لرستان در مجموع با کسب ۴ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز مقام سوم کشوری را به دست آورد. تیم های تهران و قم مقام های اول و دوم را به دست آوردند.

امیررضا میرزایی، حسین کولیوند، امیرحسین شاهوردی و سعید جمشیدی موفق به کسب مدال طلا در رده ها و اوزان مختلف این دوره از مسابقات شدند، همچنین پیمان دارابی، عرفان حاتمی، یاسین خورشیدوند، محمدحسین امیری، امیرحسین شعبان، عرفان دیوکان و امیرعباس ذوالفقاری مدال های نقره این مسابقات را کسب کردند.

علی درویشی، مازیار بروجی، هژیر ملکی، آرشام کشوری، علیرضا عسگرزاده، محمد مرادی، مجید ابوالفتحی، امیرمحمد هوشیار، محمدمهدی جعفرپوری، علی سلیمانی و محمدمهدی محمودی نیز مدال های برنز رده ها و اوزان مختلف را در مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک «شیتوریو شوبوکای» کسب کردند.