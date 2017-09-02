اختصاص بیش از ۲ هزار سهمیه استخدام آزاد به آموزش و پرورش استان

علیرضا نخعی درگفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمینه جذب و اشتغال ۶ هزار نفر در دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان فراهم شده است و امسال نیز ۲ هزار و ۱۶۰ نفر سهمیه جذب به استان تخصیص یافته است.

وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در این مدت از طریق خرید خدمت مشغول به کار شده و بقیه نیز از طریق استخدام آزاد و دانشگاه فرهنگیان جذب آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان شده اند.

وی از تخصیص ۲ هزار و ۱۶۰ سهمیه استخدامی در آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در سال جاری خبر داد و ادامه داد: با پیگیری های انجام شده استاندار و این نهاد امسال ۲ هزار و ۱۶۰ سهمیه استخدام آزاد به آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با بیان اینکه با وجود تخصیص ردیف جدید استخدام این استان دچار کمبود حدود ۸ هزار معلم است، گفت: دولت تدبیرو امید مصمم است برای جبران کمبود نیروهای آموزش و پرورش استان تخصیص ردیف استخدامی را افزایش دهد تا مشکل استان در این زمینه برطرف شود.

نخعی خاطر نشان کرد: هم اینک ۶۴۰ هزار دانش آموز در ۲۵ هزار کلاس در قالب پنج هزار و ۵۰۰ مدرسه در سیستان و بلوچستان مشغول تحصیل و ۳۷ هزار فرهنگی نیز سکان دار تعلیم و تربیت استان هستند.