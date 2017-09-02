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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

فرمانده انتظامی مهرستان:

محموله قاچاق ۳۵۰ میلیونی در شهرستان مهرستان کشف شد

محموله قاچاق ۳۵۰ میلیونی در شهرستان مهرستان کشف شد

مهرستان - فرمانده انتظامی مهرستان از کشف محموله ۳۵۰ میلیون ریالی کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ اسماعیل منصوری اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و در پی کسب خبری از ورود محموله کالای قاچاق، شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مهرستان تصریح کرد: ماموران روز گذشته پس از شناسایی محل تردد قاچاقچیان اقدام به ایست بازرسی مقطعی در محل کردند که به یک دستگاه خودرو وانت تویوتا مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه به فرمان ایست اقدام به فرار کرد.

وی افزود: پس از مدتی تعقیب و گریز با تنگ‌شدن عرصه، راننده با به جا گذاشتن خودرو حامل بار قاچاق از محل متواری شد که در بازرسی از این خودرو مقادیر قابل توجهی برنج و حبوبات قاچاق به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال کشف شد.

کد مطلب 4076350

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