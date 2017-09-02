به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان مانی، اقتصاد آمریکا در طول ربع دوم قوت گرفت و به سریع‌ترین نرخ رشد دو سال اخیر خود دست یافت.

طبق تخمین‌های اصلاح شده‌ای که به تازگی توسط دولت منتشر شد، در طول اولین ربع سالی که کاملا تحت مدیریت ترامپ قرار داشت، اقتصاد آمریکا به رشد ۳ درصدی دست یافت.

این سریع‌ترین نرخ رشد از ربع اول سال ۲۰۱۵ تا به حال است. این رشد بیش از ۲ برابر سرعت رشد ۳ ماهه اول ۲۰۱۷ است و از تخمین‌های اولیه‌ای که برای ربع دوم سال زده شده بود هم بهتر است. دولت در ماه جولای نرخ رشد ربع دوم را ۲.۶ درصد محاسبه کرده بود.

این تقویت شرایط اقتصادی ناشی از هزینه‌کردهای بهتر مصرف‌کنندگان و سلامت بهتر سرمایه‌گذاری تجاری است.

ترامپ در کمپین‌های اقتصادی خود وعده رشد اقتصادی ۴ درصدی را داده بود، ولی از آن به بعد دولت هدف رشد ۳ درصدی را برای خود تنظیم کرده است.

کاخ سفید در نظر دارد بهبود وضعیت اقتصادی را که پس از رکود بزرگ، به کندی درحال انجام است، با کاهش مالیات‌ها، اصلاحات قوانین، و هزینه کردن در زیرساخت‌ها، سرعت ببخشد.

درحالی‌که ویرانی‌های ناشی از طوفان هاروی اقتصاد حوزه خلیج تگزاس را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است، اقتصاددانان معتقدند تاثیر آن بر کل اقتصاد آمریکا زیاد نخواهد بود.

گاس فاچر، اقتصاد دان ارشد پی‌ان‌سی فایننشال در گزارشی نوشت: در کل اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد و به سادگی می‌تواند هرگونه افت موقت به وجودآمده توسط طوفان هاروی را تحمل کند.