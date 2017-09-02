همایش مشترک سادات و روحانیون در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی پیش از ظهر شنبه در ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان بیان کرد: طی دهه ولایت همایش مشترک روحانیون و سادات با همکاری بنیاد بین المللی غدیر در خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این همایش از ۳۰۰ نفر از سادات تجلیل به عمل می آید، افزود: این همایش با هدف تکریم و تجلیل از سادات برگزار می شود.

حجت الاسلام رضایی تقویت محتوایی و معرفتی شرکت کنندگان در همایش و تبیین پیام های غدیر را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در شهرستان ها نیز برنامه های شاخص و متنوعی برای دهه ولایت پیش بینی شده است.

وی با اشاره به پیش رو بودن هفته دفاع مقدس بیان کرد: طی این هفته آمادگی اعزام روحانی به مناطق مختلف استان را داریم.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: همچنین طی این ایام، در سخنرانی ها و هیئت های مذهبی به بیان مفاهیم دفاع مقدس پرداخته خواهد شد.