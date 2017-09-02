توجه به حقوق مصرف کننده برای حمایت از تولید داخلی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو در نشست خبری دومین همایش تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان گلستان که ظهر شنبه در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: براساس دستور صریح رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، لازم است تا از تولیدات خوب و با کیفیت داخلی و تولیدکنندگانی که حقوق مصرف کنندگان را رعایت می کنند حمایت کنیم.

وی با اشاره به برگزاری این همایش ها در استان به تاخیر افتاده، تصریح کرد: لزوما باید به مدت ۵ سال پیوسته یک واحد در استان حائز رتبه باشد تا بتواند در سطح ملی به عنوان محصولات استان معرفی شود.

قوانلو با بیان اینکه ما هر سال تجلیل از واحد صنعتی و واحدهای صادرکننده را در روز خاص خود انجام می دهیم، تاکید کرد: تفاوت این تجلیل با سایر تجلیلها در این است که در اینجا شاخص هایی تعریف شده که از سوی دستگاه های اجرایی از قبیل استاندارد، بهداشت، انجمن حقوق مصرف کننده، اتاق بازرگانی و .. ارزیابی می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: ما چاره ای جز حمایت از تولید داخلی نداریم.

وی به رشد حجم تولیدات در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: رشد ۱۱.۳ بخش صنعتی ما در فصل زمستان اتفاق افتاد.

قوانلو با بیان اینکه این تولیدها نباید در انبار کارخانه ها بماند، تصریح کرد: باید بخش تقاضا که همان مشتری ها هستند تحریک شوند و برای این کار باید به سمت کیفیت پیش برویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اظهار کرد: بخش مهم قابل توجه دیگر صادرات محور بودن تولیدات است.

وی به دو شاخص مهم برای واحدهای منتخب اشاره کرد و افزود: دارا بودن شبکه توزیع وسیع با کمترین قیمت به اقصی نقاط و پاسخگویی به مصرف کننده و نظرسنجی ها از مردم باید به صورت ویژه در کارخانه ها انجام و مدارک آن ارائه شود.

قوانلو بیان کرد: ایجاد فرهنگ را با برگزاری این همایش ها باید در استان رواج داده تا واحدهای تولیدی به مصرف کننده توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: باید تمام واحدهای تولیدی، اصناف توزیع کننده به این شعار «جنس فروخته شده پس گرفته می شود» اعتماد پیدا کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان گلستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه چه اقداماتی در مورد بند ۳ و ۴ ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره‎ای و حقوقی به مصرف‎کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان در استان و شهر گرگان صورت گرفته، اظهار کرد: پیگیری ها توسط استان ها انجام شده و بعضی استان ها این اقدامات خود را در قالب انجام تفاهمنامه داخلی استانی با تعزیرات حکومتی انجام می دهند.

موسی الرضا رضایی با بیان اینکه در سطح سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و انجمن ملی تا کنون اقدامات پیگیری شده، در ادامه گفت: ولی تفاهمنامه با وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی کشور بسته نشده است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری ها در استان انجام شده تا پرونده از مردم و مصرف کنندگان دریافت و به شکایت رسیدگی شود، افزود: چون سازمان رای دهنده و اجرایی آن، تعزیرات حکومتی است، ۵۰ درصد نهایی کار با این سازمان است و ما نیرو و آمادگی داریم که کار را انجام دهیم.