۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

در پی واژگونی اتوبوس دانش آموزان:

۳ نفر آسیب نخاعی و ۳ نفر از دانش آموزان قطع عضو شدند

شیراز - قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در میان دانش آموزان حادثه دیده واژگونی اتوبوس هرمزگان به شیراز ۳ نفر قطع عضو و ۳ دانش آموز نیز دچار آسیب نخاعی شدند.

عبدالخالق کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت دانش آموزان حادثه دیده در بیمارستانهای داراب و شیراز تاکید کرد: از میان ۳۴ مصدوم این حادثه ۵ نفر به شیراز و ۲۹ نفر در بیمارستان داراب بستری شدند.

وی ادامه داد: در این میان ۳نفر قطع عضو و ۳ نفر نیز دچار آسیب نخاعی شده اند و ۲۰ نفر از دانش آموزان نیز به زودی مرخص خواهند شد.

قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حال حاضر نیز ۴ مصدوم در بخش مراقبت های ویژه  و ۴ مصدوم دیگر نیز تحت جراحی‌های ارتوپدی قرار خواهند گرفت.

