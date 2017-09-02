۳ نفر آسیب نخاعی و ۳ نفر از دانش آموزان قطع عضو شدند

عبدالخالق کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت دانش آموزان حادثه دیده در بیمارستانهای داراب و شیراز تاکید کرد: از میان ۳۴ مصدوم این حادثه ۵ نفر به شیراز و ۲۹ نفر در بیمارستان داراب بستری شدند.

وی ادامه داد: در این میان ۳نفر قطع عضو و ۳ نفر نیز دچار آسیب نخاعی شده اند و ۲۰ نفر از دانش آموزان نیز به زودی مرخص خواهند شد.

قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در حال حاضر نیز ۴ مصدوم در بخش مراقبت های ویژه و ۴ مصدوم دیگر نیز تحت جراحی‌های ارتوپدی قرار خواهند گرفت.