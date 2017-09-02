توجه بیشتر به صادرات مبل در قم ضروری است/ برپایی نمایشگاه در نجف

حسین معماریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سه هزار و ۷۰۰ نفر در صنف درودگری در قم فعال هستند، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته از این تعداد ۵۰۰ نفر بدون مجوز و مابقی دارای مجوز هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه صنف درودگران شامل تولید، توزیع و خدمات و فروش است، ابراز داشت: به طور میانگین در کارگاه‌های تولیدی حدود سه کارگر مشغول فعالیت هستند.

رئیس اتحادیه درودگران قم ادامه داد: می‌توان گفت که در حال حاضر به شکل مستقیم و غیر مستقم ۱۵ هزار نفر در بخش دوردگری قم که بیشتر شامل تولید مبلمان است فعالیت می‌کنند.

مشکل رکود در بازار

وی در ادامه به رکود در بازار اشاره و بیان کرد:‌صادرات می‌تواند در این زمینه راه گشا باشد و تاکنون رایزنی‌هایی هم در معرفی محصولات قم در دیگر کشورها صورت گرفته و در این راستا قرار است به زودی نمایشگاهی از تولیدات قم در نجف برپا شود.

معماریان در ادامه به برخی از بروکراسی‌های دست و پا گیر در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مشکلات ما بحث حمل و نقل است و دولت باید در این زمینه قوانین آسان‌تری را پی‌ریزی کند.

لزوم کاهش مصرف چوب‌های داخلی

وی همچنین به چوب‌هایی که در صنعت مبلمان‌سازی به کار می‌رود اشاره کرد و گفت: بیشتر چوب‌ها از جنگل‌های شمال کشور و همچنین کشورهای روسیه و گرجستان وارد می‌شود و البته در این موضوع هر قدر میزان واردات بیشتر باشد به نفع کشور است زیرا باعث می‌شود تا جنگل‌های کمتری در کشور نابود شود.

رئیس اتحادیه درودگران قم با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر شاید تنها کمتر از پنج درصد از بازار جهانی مبل را در دست داشته باشد بیان داشت: برای رسیدن به استاندارد جهانی باید کیفیت تولیدات ایران بالا برود تا بتواند با سایر رقبای خود مانند ایتالیا رقابت کند.