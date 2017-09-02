معافیت ۱۳۵ فرزند مددجوی لرستانی از خدمت سربازی

اردوان میهن پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۱۳۵ فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد لرستان از ابتدای امسال تاکنون از خدمت سربازی معاف شده اند، گفت: طرح معافیت سربازی با کمک سازمان نظام وظیفه آغاز به کار کرده است و بر اساس این طرح فرزندان خانواده های زنان سرپرست خانوار تحت حمایت که یکی از فرزندان پسر سالم بالای ۱۸سال باشند از خدمت سربازی معاف می شوند.

وی طرح تسهیلات سربازی را شامل خانواده های تحت حمایت به علت فوت سرپرست مرد، خانواده های تحت حمایت به علت طلاق و خانواده های دارای سه فرزند دختر برشمرد و گفت: با توجه به از کار افتادگی سرپرست خانوار (دارای بیش از سه دختر مجرد) و یا مشکلاتی از قبیل طلاق والدین و فوت سرپرست خانوار و به منظور بهره مندی فرزندان خانواده های تحت حمایت از تسهیلات سازمان نظام وظیفه و با تلاش و پیگیری های انجام شده، در سال گذشته ۴۶۲ نفر از فرزندان خانواده های تحت حمایت از خدمت سربازی معاف شدند.

میهن پور با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده های تحت پوشش از اولویت های مهم کاری کمیته امداد است، بیان کرد: معافیت از خدمت سربازی یکی از خدمات ارزنده کمیته امداد محسوب می شود و این مددجویان پس از معافیت، می توانند با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه که کمیته امداد در اختیار آنان قرار می دهد به استقلال کامل خانواده خود کمک کند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و سازمان نظام وظیفه ناجا گفت: فرزندان مددجوی محروم از پدر و مادر و دارای شرایط مصوب کمیته امداد می توانند از خدمت سربازی معاف شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان لرستان به اهداف پیش روی طرح تسهیلات نظام وظیفه اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف کمیته امداد در ارائه تسهیلات خدمت سربازی پیشگیری ورود خانواده های تحت حمایت به چرخه فقر است و در عین حال فراهم شدن زمینه اشتغال و کار پسران زنان سرپرست خانوار در کنار خانواده وکمک به امرار معاش خانواده است که نقش مهمی در توانمند سازی این خانواده ها ایفا می کند، معاف شدن فرزند خانواده و دریافت تسهیلات اشتغال یکی از معیارهای خروج مددجویان از چرخه حمایتی امداد است.