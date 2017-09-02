سند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت به زودی مصوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی در نشست اعضای بورد فوق تخصصی با بیان روند تدوین سند برآورد نیروی انسانی حوزه سلامت، تخمین نیروی انسانی طی چند سال آینده باتوجه به نیازهای کشور و روند تغییرات جمعیتی را یکی از ضرورت ها و رسالت های مهم حوزه آموزش علوم پزشکی ذکر کرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: برنامه ریزی نیروی انسانی نظام سلامت یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود و اگر در سطح کلان برنامه ریزی جامعی در این خصوص صورت نگیرد با چالش های جدی مواجه خواهیم شد.

لاریجانی با بیان اینکه گسترش بی رویه آموزش عالی در کشور موجب آسیب های اجتماعی از جمله بالا رفتن تعداد تحصیل کردگان بیکار در جامعه شده است، اظهار داشت: خوشبختانه در آموزش علوم پزشکی به این مسئله توجه بیشتری شده و با چالش های کمتری در این زمینه مواجه هستیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۸ آزمون در حوزه آموزش علوم پزشکی برگزار می شود گفت: برنامه ریزی برای ارتقای آزمون ها آغاز شده و درصدد هستیم تا با استفاده از بسترهای نرم افزاری جدید آزمون ها را ارتقا دهیم و در این خصوص با مشاورانی از سایر کشورها نیز جلساتی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری برخی آزمون ها مانند آزمون علوم پایه به صورت الکترونیک موجب شده تا از صرف هزینه های زیاد جلوگیری شود و کیفیت آزمون هم بالاتر برود اظهار داشت: امروز در تمامی مناطق آمایشی کشور یک مرکز آزمون وجود دارد و برگزاری آزمون ها در دانشگاهها سبب شده تا پاسخگویی در این خصوص بهتر انجام شود.

لاریجانی به استراتژی های متفاوتی که برای توسعه نیروی انسانی نظام سلامت وجود دارد اشاره کرد و گفت: مصوبه آمایش سرزمینی بستری را فراهم کرد تا گسترش های آموزش پزشکی کشور به صورت منطقی تر و متناسب با نیاز مناطق مختلف کشور صورت پذیرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به رسالت حوزه آموزش وزارت بهداشت برای پاسخگویی به نیازهای ملی و بین المللی اشاره کرد و گفت: امروزه با تغییراتی در جامعه مواجه هستیم و باید آموزش علوم پزشکی متناسب با این تغییرات برنامه ریزی شود.

لاریجانی بر لزوم توجه به جذب دانشجوی خارجی در کشور تاکید کرد و گفت: طی دو سال گذشته برنامه هایی برای ساماندهی به خروج دانشجو از کشور و جذب دانشجوی خارجی انجام شده و کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران هم شرایطشان تغییر کرده و اقدام به تاسیس شعب دانشگاههای خارجی کرده اند. کشور ما باید از این بستر برای گسترش آموزش علوم پزشکی در سطح بین المللی استفاده کند.

وی با بیان اینکه همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعتباربخشی شده اند اظهار داشت: این کار ضمن همراه کردن دانشگاهها برای کسب استانداردهای ملی و بین المللی، گسترش علوم پزشکی را هدفمندتر و کیفی تر می کند، به نحوی که تا زمان کسب استانداردهای لازم اجازه گسترش در دانشگاهها داده نمی شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تغییر الگوی بیماری ها سخن گفت و افزود: طبق برآوردهای به عمل آمده کشور ما طی ۱۵ سال آینده از روند سالمندی جمعیت بالایی برخوردار خواهد بود و باید از اکنون برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز این جمعیت برنامه ریزی شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به مطالعات گسترده ای که در وزارت بهداشت برای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور طی ۱۰ سال آینده انجام شده اشاره کرد و گفت: برآوردهای دقیقی برای کل کشور صورت گرفته که پس از تایید شورای گسترش ابلاغ خواهد شد و برش های منطقه ای این برنامه هم برای تمامی مناطق آمایشی کشور در دست تدوین است.

لاریجانی گفت: در این برآوردها با الگوهای مختلف میزان پزشکان متخصص در رشته های مختلف برآورد شده تا نیروی انسانی کشور در تمامی سطوح خصوصا سطح تخصصی و فوق تخصصی متناسب با نیازهای جامعه تربیت شوند.

وی با بیان اینکه ضروری است نظام آموزش عالی سلامت با تغییرات جامعه همگام شود گفت: باید برای تغییر در نظام سلامت برنامه جامعی وجود داشته باشد و این برنامه در قالب برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین شد و در دست پیگیری می باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ماموریت گرایی دانشگاهها را یکی از ثمرات مهم برنامه تحول آموزش ذکر کرد و گفت: دانشگاههای علوم پزشکی باید روی چند برنامه مشخص تاکید کنند و در این زمینه برنامه ریزی کنند. از این طریق است که می توانیم در زمینه های خاصی به مرجعیت علمی دست پیدا کنیم.

وی افزود: واسپاری ماموریت های مشخص به مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی نیز در همین راستا انجام شده و درحال حاضر هر منطقه به عنوان بازوی وزارت بهداشت ماموریت مشخصی را در کشور پیگیری می کند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: روسای دانشگاهها به دلیل مشغله های زیادی که در حوزه های دیگر دارند شاید سابق بر این کمتر به مباحث آموزش توجه می کردند ولی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی سبب شد تا حوزه آموزش مورد توجه قرار گیرد.

لاریجانی با بیان اینکه اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مستلزم همکاری تمامی ارکان و دست اندرکاران این حوزه است، اظهار داشت: امیدواریم با بهره برداری از نظرات اساتید دانشگاهها و اعضای بوردها در این مسیر بهتر حرکت کنیم.