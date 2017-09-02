مدیریت منابع آبی در همدان با پیچیدگی و سختی همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده ظهر شنبه در شورای معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای همدان بابیان اینکه یکی از کارهای مدیرعامل سابق این شرکت ایجاد انسجام و تعامل سازمانی بود، گفت: مسائل مربوط به حوزه آب بسیار حاد بوده و مدیریت این بخش سختیها و پیچیدگیهای خود را دارد و باید انسجام کارکنان همچون گذشته ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با وجود نبود اعتبارات، طرحهای عمرانی اداره شرکت به خوبی پیش رفته است، گفت: همه نشان دادند به خوبی میتوانند ادامه دهنده راه مدیرعامل سابق باشند و امیدواریم از این پس نیز چنین باشد.
ستوده با بیان اینکه تعامل با مدیران ارشد استان و دستگاههای اجرایی و نمایندگان استان در مجلس از دیگر اولویتها محسوب میشود، بیان کرد: نظم و انضباط کاری مسئله دیگری است که همه به این موضوع اعتقاد دارند و امیدواریم این نظم و انضباط کاری ادامه داشته باشد و با جدیت بیشتر اجرایی شود.
وی با تاکید بر اینکه درآمد یکی از مسائل مهم شرکت محسوب میشود، عنوان کرد: درآمد ماهانه مستمر باید کسب شود تا حقوق و مزایای پرسنل بدون مشکل پرداخت شود.
مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه ای همدان نیز کار تیمی و همدلی کارکنان را رمز موفقیت شرکت آب منطقه ای همدان دانست و اظهار داشت: در ابتدای ورود به شرکت تلاش شد تا نقاط ضعف شرکت شناسایی شده و با تلاش و کوشش مستمر تقویت شود.
مرتضی عزالدین با بیان اینکه بخشهایی که دارای وضعیت مطلوبی بودند به روند خود ادامه دادند و فشاری بر این بخشها وارد نشد، عنوان کرد: کار تیمی علت اصلی پیشرفت این شرکت است.
مدیرعامل سابق شرکت آب منطقهای همدان با بیان اینکه نتیجه جلسات در شرکت این بود که زیرساختها مناسب شکل گرفته و افراد به خوبی کار خود را انجام میدادند، افزود: شرکت آب منطقهای ییچیدگیهای درون خود را دارد.
وی عنوان کرد: هر روز نگران حقوق پرسنل بودیم و بارها تاکید شد تا در هزینه کردها دقت لازم صورت گیرد.
عزالدین با اعلام اینکه مدیران شهرستانی سنگ زیرآسیاب ما بودند، گفت: این مدیران متخصص و متعهد بودند و به وسیله چنین مدیرانی هر فکری در حوزه حفاظت از منابع آب و درآمد بوده اجرایی شده است.
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