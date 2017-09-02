به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، عبدالمحمد زاهدی امروز در دیدار با هیئت رئیسه هیئت سوارکاری کردستان با تاکید بر بررسی مشخصات فنوتیپی اسب کُرد و جایگاه آن در فرهنگ و تاریخ کُردها، گفت: اصالت نژاد اسب کُرد که در جغرافیایی متفاوت پرورش یافته، به عنوان میراث طبیعی مانند دیگر بخش‌های میراث ملی باید حفظ شود، چرا که مجموع این ارزش‌های منطقه‌ای، فرهنگ ایران را شکل می‌دهند.

وی، تاثیرگذاری و دستاوردهای جشنواره ملی اسب کُرد را در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، گردشگری واقتصادی مهم بر شمرد و افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی که به ایجاد نشاط اجتماعی کمک می‌کند، مورد حمایت و پشتیبانی دولت است.

به گفته استاندار کردستان، جشنواره‌های مرتبط با اسب کُرد در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند در اشتغالزایی و شکوفایی بازار و اقتصاد اسب هم موثر باشد و تولیدکنندگان را به فعالیت بیشتر و صادرات این نژاد اصیل تشویق کند.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به مشترک بودن روز اول جشنواره ملی اسب کُرد با روز آخر بیستمین جشنواره صدا و سیمای مراکز استان‌ها در سنندج افزود: این اشتراک زمانی فرصتی برای رسانه‌ای شدن جشنواره ملی اسب کُرد و ارتباط گیری بیشتر افکار عمومی با ورزش سوارکاری است.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار فعال شدن تمامی ورزش‌های مرتبط با اسب در کردستان شد و با اشاره به گران بودن این ورزش نسبت به سایر ورزش‌ها، افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دسترسی عمومی به ورزش سوارکاری و دیدن مسابقات و جنبه‌های زیبایی و گردشگری آن برای عموم مردم شود.