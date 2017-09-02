پرداخت صورتحساب با لبخند در رستوران چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، مشتریان یک رستوران زنجیره ای در شهر هانگژو واقع در شرق چین می توانند با لبخند زدن صورتحساب خود را پرداخت کنند.

به عبارت دیگر مشتریان می توانند با استفاده از سیستم شناسایی صورت «پرداخت با لبخند» در این رستوران مجهز به فناوری های نوین، صورتحساب خود را بپردازند.

پرداخت با این سیستم در دومرحله انجام می شود؛ نخست اسکن صورت با دوربین سه بعدی که دوثانیه طول می کشد، صورت می گیرد، سپس یک الگوریتم ردیابی زنده بودن تصویر فعال می شود که هویت کاربر را تضمین می کند.

پس از اسکن صورت مشتری وارد کیوسک سفارش می شود و شماره موبایل خود را وارد می کند.

همچنین استفاده از شماره موبایل امنیت تراکنش را تضمین می کند. در این روش پرداخت نیازی به استفاده از کیف پول یا موبایل نیست.

این الگوریتم فقط می تواند ویژگی های موجودات زنده را ردیابی کند.

این طرح برای جذب مشتریان جوانتر در رستوران اجرا می شود.