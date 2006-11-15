شورای حقوق بشر هیئتی تحقیقاتی به نوار غزه می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این طرح ازسوی بحرین و پاکستان و با حمایت 23 کشور اسلامی به شورای حقوق بشر ارایه شد که 32 کشور از مجموع 47 عضو این شورا به آن رای موافق دادند.

برپایه این گزارش، هشت کشور از جمله آلمان و انگلیس نیز به این طرح رای مخالف دادند.

کشورهای اسلامی در طرح خود خواستار اعزام هیئت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نوار غزه جهت تحقیق درباره جنایات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت حانون شده بودند.

گفتنی است ارتش اسرائیل اخیر در عملیاتی موسوم به "ابر پاییز" علیه نوار غزه صدها شهروند بی گناه فلسطینی بویژه زنان و کودکان را در شهرک بیت حانون به خاک و خون کشید.

این درحالیست که ارتش اسرائیل از ژوئن گذشته نیز به بهانه آزاد کردن نظامی اسیر خود یورش وسیعی را به نوار غزه صورت داد که به شهادت بیش از 260 فلسطینی و زخمی شدن دهها تن دیگر انجامید.