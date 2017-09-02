کشف یک کیلوگرم شیشه در قزوین

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران یگان امداد این شهرستان در عوارضی قزوین – زنجان، حین کنترل خودروهای عبوری و بازدید به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو مقدار یک کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه کشف و یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ طرهانی ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم با پلیس از شهروندان خواست هرگونه اخبار واطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.