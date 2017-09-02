  استانها
  2. قزوین
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین:

کشف یک کیلوگرم شیشه در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از کشف یک کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه با دستگیری یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران یگان امداد این شهرستان در عوارضی قزوین – زنجان، حین کنترل خودروهای عبوری و بازدید به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو مقدار یک کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه کشف و یک نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ طرهانی ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم با پلیس از شهروندان خواست هرگونه اخبار واطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

