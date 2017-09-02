فعالیت ۵ مرکز خدمات مراقبت های پرستاری در منزل در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروز آبادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون پنج مرکز مشاوره و ارائه خدمات مراقبت های پرستاری در منزل در خراسان جنوبی راه انداری شده است.

وی خواستار راه اندازی بیشتر این مراکز خدماتی در استان شد و افزود: در حال حاضر یک مرکز خدمات مراقبت های پرستاری درمنزل، در طبس و چهار مرکز نیز در بیرجند فعال است.

دهقانی مراقبت بعد از درمان را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بسیاری از بیماران صعب العلاج از خدمات بیمارستان استفاده کرده و اما در منزل هستند.

وی انجام خدمات پرستاری در منزل از بیمار می‌تواند کمک زیادی به خانواده ها باشد، گفت: پرستاری و مراقبت در منزل شامل یکسری خدمات سلامتی در محل زندگی برای افراد سالم و بیمار است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: هزینه ای که به این مراکز برای انجام درمان پرداخت می‌شود کمتر از هزینه‌های پرستاری در بیمارستان‌ها است.

وی حفظ و بهبود سلامت، خانواده‌ها با درمان پیشگیری ومراقبت‌های توان بخشی را از جمله خدمات این طرح دانست و گفت: در این طرح با مراقبت هایی شامل مراقبت از انواع استومی ها، مراقبت از زخم و تعویض پانسمان، آی وی لاین، رژیم‌های دارویی وتغذیه ای و تزریقات از بیمار مراقبت می شود.

دهقانی با اشاره به مزایای اجرای این طرح بیان کرد: با اجرای این طرح از بستری شدن مجدد فرد بیمار در بیمارستان ها جلوگیری می‌شود.

وی کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمان و کاهش بستری در بیمارستان ها را دیگر مزایای طرح مراقبت های پرستاری درمنزل عنوان کرد.