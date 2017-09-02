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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

فعالیت ۵ مرکز خدمات مراقبت های پرستاری در منزل در خراسان جنوبی

فعالیت ۵ مرکز خدمات مراقبت های پرستاری در منزل در خراسان جنوبی

بیرجند- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از راه اندازی و فعالیت پنج مرکز مشاوره وارائه خدمات مراقبت های پرستاری در منزل در خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروز آبادی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران  بیان کرد: تاکنون پنج مرکز مشاوره و ارائه خدمات مراقبت های پرستاری در منزل در خراسان جنوبی راه انداری شده است.

وی خواستار راه اندازی بیشتر این مراکز خدماتی در استان شد و افزود: در حال حاضر یک مرکز خدمات مراقبت های پرستاری درمنزل، در طبس و چهار مرکز نیز در بیرجند فعال است.

دهقانی مراقبت بعد از درمان را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: بسیاری از بیماران صعب العلاج  از خدمات بیمارستان استفاده کرده و اما در منزل هستند.

وی انجام خدمات پرستاری در منزل از بیمار می‌تواند کمک زیادی به خانواده ها باشد، گفت: پرستاری و مراقبت در منزل شامل یکسری خدمات سلامتی در محل زندگی برای افراد سالم و  بیمار است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: هزینه ای که به این مراکز برای انجام درمان پرداخت می‌شود کمتر از هزینه‌های پرستاری در بیمارستان‌ها است.

وی حفظ و بهبود سلامت، خانواده‌ها با درمان پیشگیری ومراقبت‌های توان بخشی را از جمله خدمات این طرح دانست و گفت: در این طرح با مراقبت هایی شامل مراقبت از انواع استومی ها، مراقبت از زخم و تعویض پانسمان، آی وی لاین، رژیم‌های دارویی وتغذیه ای و تزریقات از بیمار مراقبت می شود.

دهقانی با اشاره به مزایای اجرای این طرح بیان کرد:  با اجرای این طرح از بستری شدن مجدد فرد بیمار در بیمارستان ها جلوگیری می‌شود.

وی کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمان و کاهش بستری در بیمارستان ها را دیگر مزایای طرح مراقبت های پرستاری درمنزل عنوان کرد.

کد مطلب 4076387

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