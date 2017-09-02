۱۱ قلم اشیاء تاریخی در گنبدکاووس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان نیا اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی گنبد کاووس موفق شدند پس از انجام اقدامات پلیسی و طی هماهنگی با مراجع قضائی ۱۱ قلم عتیقه را در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف کنند.

وی افزود: این اشیاء شامل کاسه های فلزی، گلدان، سه پایه، قطعات فلزی کنده کاری شده و جاشمعی بود که که همگی از جنس فلز بودند.

جانشین انتظامی استان گلستان با بیان این که کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این اشیاء را مربوط به دوران هخامنشیان عنوان کرده اند، ادامه داد: طی این عملیات متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.