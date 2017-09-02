  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱

جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان:

۱۱ قلم اشیاء تاریخی در گنبدکاووس کشف شد

۱۱ قلم اشیاء تاریخی در گنبدکاووس کشف شد

گنبدکاووس - جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان از کشف ۱۱ قلم اشیاء عتیقه و تاریخی در بازرسی از یک منزل در گنبدکاووس با پیگیری ماموران امنیت عمومی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان نیا اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی گنبد کاووس موفق شدند پس از انجام اقدامات پلیسی و طی هماهنگی با مراجع قضائی ۱۱ قلم عتیقه را در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف کنند.

وی افزود: این اشیاء شامل کاسه های فلزی، گلدان، سه پایه، قطعات فلزی کنده کاری شده و جاشمعی بود که که همگی از جنس فلز بودند.

جانشین انتظامی استان گلستان با بیان این که کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این اشیاء را مربوط به دوران هخامنشیان عنوان کرده اند، ادامه داد: طی این عملیات متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4076393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها