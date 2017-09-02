مهمان سیزدهمین ویژه برنامه «آیین آواز» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ملاآقایی خواننده و مدرس باسابقه آواز با حضور در سیزدهمین نشست «آیین آواز»، سیزدهمین مهمان ویژه این برنامه ماهانه تخصصی آموزشی خواهد بود. نشست این ماه از ساعت ۱۸ سهشنبه ۲۱ شهریور در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
محمد ملاآقایی از نوجوانی در زادگاهش آموختن آواز را شروع کرد. پس از دیپلم با قبولی در رشته تاریخ و جامعه شناسی در دانشگاه اصفهان، در محیطی مساعد قرار گرفت و همزمان تحصیل از محضر استادانی چون حسن کسایی، یاوری، ساغری و در شیراز هم از محضر استاد رضوی سروستانی کسب فیض کرد. این هنرمند پس از فارغالتحصیلی برای تکمیل اندوختههای موسیقایی خود به تهران آمد و نزد استاد ناصحپور سه دوره ردیف آوازی را گذراند و به کسب مدرک عالی ردیف از طرف استادش نائل شد. وی همچنین از راهنماییهای استادانی چون اصغر بهاری و منوچهر همایونپور نیز بهرهمند شد.
ملاآقایی طی سال های اخیر ضمن حضور در کنسرت های متعدد داخلی و خارجی تا کنون با مجید درخشانی، همایون خرم و حسین پرنیا نیز همکاری داشته و آثاری را ضبط کرده است. این خواننده علاوه بر آواز دستگاهی در زمینه موسیقی محلی لرستان هم پژوهش کرده و مقامات وتکنیکهای خاص این موسیقی را به خوبی اجرا میکند. او دراین زمینه از راهنماییهای استادانی چون درویش رضا منظمی، علی اکبر شکارچی و مرحوم رضا سقایی بهرمند بوده است.
در سیزدهمین نشست آیین آواز، محمد ملاآقایی در ۲ نوبت به اجرای آواز میپردازد که در بخش نخست، آوازی در ماهور به همراه رضا جمشیدیان نوازندۀ نی با حال و هوای موسیقی دستگاهی و ردیفی و در بخشی دیگر نیز تصنیفی در حال و هوای لُری به همراه مختار فلاحی نوازنده اجرا می شود.
