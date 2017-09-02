به گزارش خبرنگار مهر ، لیگ دسته اول فوتبال ایران امروز شنبه وارد هفته چهارم خود می‌شود و تیم صبای قم دومین دیدار خانگی خود در این فصل را برگزار می‌کند و به دنبال کسب امتیاز در شرایط بحرانی خود است.

صبا که از ۳ بازی قبلی خود صاحب یک تساوی و ۲ شکست است امروز مصاف سختی برابر ملوان در پیش دارد و به دنبال راه فراری برای خروج از بحران است گرچه ملوان نیز با توجه به برنامه خود برای صعود به لیگ برتر در قم امتیاز کامل را خواهان است.

شکست سنگین ۴ بر صفر صبای قم در بازی قبل برابر خونه به خونه بابل در خارج از خانه نشان داد وضعیت صبا نابسامان است البته مشکلات فعلی صبای قم بیش از مسائل فنی است.

تیمی که در هفته‌های اخیر به طور مداوم درگیر موضوع جذب اسپانسر و تعیین سرمربی بوده است و چند مربی عوض کرده اخیرا درگیر حواشی ایجاد شده در تمرین خود بوده است و از قواره یک تیم استاندارد و مدعی موفقیت در لیگ یک، فاصله دارد.

صبا با هومن افاضلی به دنبال تغییر و روزهایی جدید است و بازیکنان جدیدی نیز به ترکیب خود اضافه کرده است اما هنوز مشخص نیست بازیکنان جدید صبا که اغلب مسن هستند و از شرایط آرمانی به دور بوده‌اند چگونه می‌توانند به صبا کمک کنند.

در همین حال آینده بازیکنان بومی در صبای قم مشخص نیست و گفته می‌شود بسیاری از بازیکنان بومی صبای قم که پیش از این با صبا قرارداد بسته اند باید تیم را ترک کنند و تعداد کمی از بومی‌ها در صبای قم باقی خواهند ماند.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان انزلی از ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه امروز شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.