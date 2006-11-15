ایران بارها به مسائل مطرح شده در گزارش اخیر البرادعی پاسخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران به نحوی سازنده و فراگیر امکان دسترسی بازرسان آژانس به کلیه مراکز و سایت ها هسته ای کشورمان را فراهم ساخته و روح گزارشهای مختلف آژانس نیز شفافیت برنامه ‌های هسته ‌ای جمهوری اسلامی ایران را به وضوح به اثبات می‌ رساند.

حسینی با تاکید بر این که تا کنون هیچ انحرافی در فعالیت های هسته‌ ای ایران صورت نگرفته، تصریح کرد: مرتبط ساختن پیشرفت در زمینه بازرسی و نظارت بر فعالیت های هسته‌ ای ایران به امور دیگر، سئوال برانگیز بوده و به لحاظ فنی و حقوقی فاقد اعتبار می ‌باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه عدم امکان دسترسی به بخشی از مراکز اتمی کشورمان را بر اساس اجرای مصوبه شورای اسلامی مبنی بر تعلیق اجرای پروتکل الحاقی دانست و گفت : بدون تردید برخوردهای سیاسی و دوگانه با یک کشور متعهد به مقررات آژانس بین‌ المللی انرژی هسته‌ ای انگیزه و مشروعیت همکاریها‌ را خدشه‌ دار خواهد کرد.