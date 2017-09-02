درآمدهای پایدار شهری باید قابلیت اتکاء و استمرارپذیری داشته باشد

محسن جاننثاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دستیابی به درآمدهای پایدار شهری از مهمترین دغدغههای امروز شهرهای پیشرفته جهان است، اظهار داشت: به طور کلی درآمدهای شهرداری از طریق منابع داخلی و خارجی تامین میشود که منابع داخلی شامل درآمدهای مستقیم مانند عوارض و بهای خدمات گوناگون مربوط به اراضی و املاک و غیره است.
وی افزود: منابع خارجی نیز درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت با شهرداری در اجرای پروژههای مختلف، فروش اوراق مشارکت و کمکهای دولتی را در برمیگیرد.
کارشناس امور شهری دستیابی به درآمدهای پایدار شهری را بسیار مهم برشمرد و ابراز داشت: سیستم درآمدی شهرداریها به نوعی است که تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی قرار میگیرد و هر نوع اخلال در تامین این موارد موجب کمرنگ شدن دستیابی به اهداف مدیریتی این نهاد میشود.
وی ادامه داد: بر این اساس کسب درآمدهای پایدار شهری از جمله موارد مهمی است که در تمام دنیا مورد توجه جدی شهرداریهای قرار گرفته است و در کشور ما نیز یک دههای است که مورد بحث است اما هنوز نتوانستهایم به درستی به این امر مهم دست پیدا کنیم.
شهرداریها از وظایف اجتماعی و اقتصادی بازماندهاند
جاننثاری تاکید کرد: شهرداریها برای رسیدن به درآمدهای پایدار شهری باید به بنگاههای معاملاتی تبدیل شوند و با جذب سرمایه و اجرای پروژهها جذب درآمد کنند، این در حالی است که شهرداریها امروز به دلیل عدم توسعه یافتگی شهرها، به اندازهای درگیر امور خدماتی هستند که وظایف اجتماعی و اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
وی اضافه کرد: به طور مثال خیابانی در شهری توسعه یافته مانند استانبول ترکیه با جذب سرمایه از سازمان ملل به نوعی سنگفرش شده است که با جذب گردشگران اکنون یکی از منابع درآمد پایدار شهری این کشور است.
ضعف در جذب سرمایههای خارجی به عنوان یکی از شاخصهای درآمدهای پایدار شهری
کارشناس امور شهری بیان داشت: این در حالی است که ما در زمینه جذب سرمایه به ویژه سرمایههای خارجی به عنوان یکی از شاخصهای دستیابی به درآمدهای پایدار شهری ضعیف عمل کردهایم و از سویی به دلیل روند کند توسعه شهرها ازدیگر کشورها در زمینه جذب درآمدهای پایدار عقب هستیم.
وی با بیان اینکه این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نباشند، ابراز داشت: به منظور برخورداری از درآمد پایدار ابتدا باید ماهیت و نحوه شکل گیری اقلام مختلف درآمدی تعریف و آنها را با ملاک های پایداری سنجیده شود.
خدمت به شهروندان در بلند مدت نیازمند برنامهریزی صحیح است
جاننثاری با بیان اینکه ارائه خدمت به شهروندان در بلند مدت نیازمند برنامه ریزی صحیح است، گفت: این نکته قابل ذکر است که توجه به سلامت جسمی و روحی شهروندان، حفظ میراث شهری و توجه به محیط زیست نباید در تعریف درآمدهای پایدار مورد اغفال قرار گیرد.
