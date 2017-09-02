مسابقات مینی گلف بانوان کشور در همدان به پایان رسید

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات مینی گلف بانوان کشور در همدان اظهار داشت: مسابقات مینی گلف بانوان کشور گرامیداشت هفته دولت و جام غدیر با حضور یکصد گلف باز از ۲۰ استان کشور با شعار حمایت از محیطزیست به مدت سه روز در زمین مینی گلف مجموعه ورزشی شهید شمسیپور همدان برگزار شد.
وی افزود: مراسم اختتامیه این رقابتها ظهر امروز با حضور رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان، یوسف شاهی دبیر فدراسیون گلف، علی ضمیری کامل معاون توسعه ورزشی اداره کل و تیمهای حاضر برگزار شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این رقابتها لرستان با ۳۰۷ ضربه بهعنوان قهرمانی دستیافت و اردبیل و قم به ترتیب با ۳۱۵ و ۳۱۸ ضربه دوم و سوم شدند.
چاروسایی خاطرنشان کرد: همچنین تیم همدان با ۳۱۹ امتیاز و تنها با یک اختلاف امتیاز نسبت به تیم قم در رده چهارم قرار گرفت.
وی با اشاره به نتایج انفرادی بیان کرد: در نتایج انفرادی این رقابتها نیز مهسا یزدانی فرد با ۱۴۸ ضربه قهرمان شد و فاطمه بسطامی از لرستان با ۱۵۲ ضربه و سیما شاهمحمدی از اردبیل با ۱۵۴ ضربه به ترتیب دوم و سوم شدند.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: در پایان این رقابتها کاپ اخلاق مسابقات به تیم همدان اهدا شد.
