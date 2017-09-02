به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال ظهر امروز به ملاقات پژمان منتظری بازیکن این تیم رفت. افتخاری به منظور جویا شدن از احوال منتظری به منزل این بازیکن رفت و دقایقی را با وی به گفتگو پرداخت.

مدیرعامل استقلال خطاب به بازیکن تحت جراحی قرار گرفته این تیم گفت: آسیب دیدگی امری طبیعی در دنیای فوتبال است اما با این وجود مصدومیت شما خبر بدی برای مجموعه استقلال بود. در این چند روز هم پیگیر شرایط شما بودیم و خوشحال شدیم که عمل جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشتید. امیدوارم دوران نقاهت را هم به خوبی طی کنید و به زودی شما را در تمرینات و مسابقات ببینیم.

مدیر عامل باشگاه استقلال افزود: شک ندارم که دوران بدشانسی استقلال به زودی به پایان می‌رسد و تیم در مسیر پیشرفت و کسب نتایج مطلوب قرار می‌گیرد. همه ما با هم متحد و یکدل هستیم و هدفی جز این نداریم. شما به عنوان یک بازیکن باتجربه می توانید کمک خوبی برای تیم باشید و امیدوارم هرچه زودتر با سلامتی کامل به جمع همبازیان و مربیان برگردید.

پژمان منتظری هم در این ملاقات ضمن تشکر از حضور مدیرعامل باشگاه استقلال، در خصوص شرایط مصدومیت، عمل جراحی و دوران نقاهت خود توضیحاتی ارایه و ابراز امیدواری کرد بتواند به زودی تمرینات اختصاصی خود را آغاز کند.