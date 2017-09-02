به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حسین عسگریان‌ابیانه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شقایق دانشگاه دامغان در استان سمنان، گفت: بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امسال ۸۵ هزار میلیارد ریال است که برای بیش از ۲۰۰ مرکز دانشگاهی و آموزش عالی که دارای بیش از چهار میلیون دانشجو هستند، اختصاص یافته است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، افزود: با توجه به حجم بالای فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری این وزارتخانه، این نیاز احساس می‌شود که بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

وی گفت: افزایش بودجه این وزارتخانه نیاز به هم‌فکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اراده دولت دارد و توجه ویژه دولت تدبیر و امید را می‌طلبد.

عسگریان ابیانه به ۱۲۲ طرح عمرانی بزرگ و کوچک در حال ساخت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و متراژ این طرح ها را بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع اعلام کرد.