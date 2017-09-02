۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

معاون وزیر علوم عنوان کرد؛

وزارت علوم سال آینده ۱۷۰ هزار میلیارد ریال بودجه می‌خواهد

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: با توجه به حجم بالای فعالیت وزارت علوم بودجه این وزارتخانه باید در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حسین عسگریان‌ابیانه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شقایق دانشگاه دامغان در استان سمنان، گفت: بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امسال ۸۵ هزار میلیارد ریال است که برای بیش از ۲۰۰ مرکز دانشگاهی و آموزش عالی که دارای بیش از چهار میلیون دانشجو هستند، اختصاص یافته است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، افزود: با توجه به حجم بالای فعالیت های علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری این وزارتخانه، این نیاز احساس می‌شود که بودجه این وزارتخانه در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

وی گفت: افزایش بودجه این وزارتخانه نیاز به هم‌فکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اراده دولت دارد و توجه ویژه دولت تدبیر و امید را می‌طلبد.

عسگریان ابیانه به ۱۲۲ طرح عمرانی بزرگ و کوچک در حال ساخت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و متراژ این طرح ها را بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع اعلام کرد.

