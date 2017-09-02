سیامند رحمان در میان پنج آسیایی برتر رقابت های جهانی وزنه برداری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، کمتر از یک ماه به آغاز رقابت های جهانی مکزیک، پنج وزنه بردار آسیایی آماده حضور پرقدرت در این رویداد هستند.

سایت کمتیه بین المللی پارالمپیک، در خصوص سیامند رحمان، قوی ترین پارالمپین جهان، نوشت: رحمان در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو وزنه ۳۱۰ کیلوگرمی را در دسته به اضافه ۱۰۷ کیلوگرم مهار کرد . وی دو طلای پارالمپیک و یک قهرمانی جهان را در کارنامه دارد و هنوز تشنه موفقیت است.

در این مقاله از «تان یوجیائو»، وزنه بردار زن ۶۷+ کیلوگرم از چین، «لی وان کونگ»، وزنه بردار مرد ویتنامی ۴۹+ کیلوگرم، «محمد خلف» ، وزنه بردار اماراتی ۸۸+ کیلوگرم و «لیو لی»، وزنه بردار چینی، به عنوان چهار وزنه بردار دیگر آسیایی نام برده شده است.