منشا آلودگی نفتی بندر مجیدیه در ماهشهر مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج سلیمانی در این خصوص اظهار کرد: در ساعت۲۲:۳۰ جمعه شب، گزارش آلودگی نفتی در سواحل ماهشهر اعلام شد. این آلودگی( لکه نفتی ) در محدوده پارک ساحلی و اسکله ساحلی مجیدیه به طول دو کیلومتر مشاهده شد که بعد از تحقیق و بررسی منشاء آلودگی کشتی نفت کش بوده است که به علت نشت نفت از مخزن به آب توازن و تخلیه آب توازن به دریا بوده است.

وی ادامه داد در این حادثه مرگ و میر ماهی مشاهده نشده ولی به درختان حرای ساحل آسیب وارد شده است.

سلیمانی گفت: بعد از مشخص شدن منبع آلودگی بازدیدی از کشتی توسط محیط زیست، اداره بنادر و دریانوردی، شیلات و hse بندر مجیدیه به عمل آمد و در این خصوص جلسه تشکیل شد.

اسکله مجیدیه نخستین اسکله صادرات نفت خام ایران که تا پیش از ساخته شدن تاسیسات خارک، بزرگ‌ترین بندر صادراتی نفت ایران بوده است.ش