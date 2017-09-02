۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

رئیس اداره محیط زیست ماهشهر:

منشا آلودگی نفتی بندر مجیدیه در ماهشهر مشخص شد

ماهشهر -  رئیس اداره محیط زیست ماهشهر از مشخص شدن آلودگی نفتی بندر مجیدیه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج سلیمانی  در این خصوص اظهار کرد: در ساعت۲۲:۳۰ جمعه شب، گزارش آلودگی نفتی در سواحل ماهشهر اعلام شد. این آلودگی( لکه نفتی ) در محدوده پارک ساحلی و اسکله ساحلی مجیدیه به طول دو کیلومتر مشاهده شد که بعد از تحقیق و بررسی منشاء آلودگی کشتی نفت کش بوده است که به علت نشت نفت از مخزن به آب توازن و تخلیه آب توازن به دریا بوده است. 

وی ادامه داد در این حادثه مرگ و میر ماهی مشاهده نشده ولی به درختان حرای ساحل آسیب وارد شده است. 

سلیمانی گفت: بعد از مشخص شدن منبع آلودگی بازدیدی از کشتی توسط محیط زیست، اداره بنادر و دریانوردی، شیلات و hse  بندر مجیدیه به عمل آمد و در این خصوص جلسه تشکیل شد.

اسکله مجیدیه نخستین اسکله صادرات نفت خام ایران که تا پیش از ساخته شدن تاسیسات خارک، بزرگ‌ترین بندر صادراتی نفت ایران بوده است.ش

