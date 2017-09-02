۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

مدیرکل آموزش وپرورش استان خبر داد:

ثبت نام از بیسوادان کهگیلویه وبویراحمد/ مشارکت ۱۰ موسسه و تشکل

یاسوج- مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: ثبت نام از بی سوادان در استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: فعالیتهای سوادآموزی در استان با مشارکت ۱۰ مؤسسه و تشکل مردم نهاد انجام می شود.

وی بیان داشت: نام نویسی بیسوادان با توجه به اعلام حجم ابلاغی استان برای پوشش فعالیتهای سوادآموزی وعقد قرارداد با مؤسسات و تشکلهای مردم نهاد در مراکز آموزشی استان آغاز شده است.

زارع پور تصریح کرد: بیسوادان گروه سنی ۱۰ تا ۴۹سال در سراسر استان می توانند برای نام نویسی به آموزش دهندگان سوادآموزی در پایگاه های سوادآموزی شهرستانها و مناطق مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: حجم ابلاغی در سال جاری برای سوادآموزی در استان، در دوره سوادآموزی دوهزار و ۵۰۰ نفر، در دوره انتقال یکهزار و۱۰۰ نفر و در دوره تحکیم نیز یکهزار نفر است.

