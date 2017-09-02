روستای محل سکونت مسلمانان روهینگیا کاملا تخریب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کنت راث» با انتشار تصویری ماهواره ای از روستای محل سکونت مسلمانان روهینگیا که در هفته های اخیر صحنه حملات بودائیان میانمار بوده، در پیامی در توئیتر نوشت: عکس ماهواره ای جدید از تخریب کامل روستای محل سکونت مسلمانان روهینگیا حکایت دارد. ۷۰۰ ساختمان سوخته اند. این تنها بخشی از موضوع است.

در هفته های اخیر بیش از ۴۰۰ نفر از مسلمانان روهینگیا در خونین ترین خشونت علیه این اقلیت، در میانمار کشته شدند. این کشتار پس از درگیری میان مسلمانان روهینگیا و نیروهای ارتش صورت گرفته‌است.

بر اساس اعلام منابع سازمان ملل ،‌ بیش از ۳۸۰۰۰ نفر از اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار طی هفته گذشته از خانه و کاشانه خود آواره شده و عازم کشور همسایه بنگلادش شده‌اند. بر اساس این گزارش صدها نفر نیز در مناطق مرزی دو کشور سرگردان و بی پناه رها شده‌اند.