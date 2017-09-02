عاملان شهادت شهید «عباس معصومی» در هرمزگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی بیان داشت: در پی شهادت استوار دوم شهید «عباس معصومی» از کارکنان پلیس راه فرماندهی انتظامی شهرستان جاسک در تاریخ پنجم اسفند ماه 95 توسط اشرار مسلح، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه تیمی از ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی جهت انجام تحقیقات و بررسی و رسیدگی به موضوع به شهرستان جاسک اعزام ، که با انجام تحقیقات پلیسی دو نفر مظنون پرونده توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با انجام تحقیقات گسترده و استفاده از شگردهای پلیسی، دخالت یکی از متهمان در تیراندازی که منجر به شهادت شهید «عباس -معصومی» شده بود محرز شد ،که وی پس از مواجهه با دلایل و شواهد موجود صراحتا به تیراندازی به اکیپ گشت خودرویی پلیس راه جاسک و شهادت شهید معصومی با همدستی سه نفر دیگر اعتراف کرد.

سردار ملکی اذعان داشت: متهم در اظهارات خود معترف شد که به قصد انتقام جویی از مأموران گشت پلیس راه در روز حادثه به همراه سه نفر دیگر با دو موتورسیکلت به محل و محدوده گشت پلیس راه عزیمت و با دو قبضه اسلحه کلاش با سر و صورت پوشیده، تعدای تیر به سمت خودرو گشت ماموران تیراندازی و پس از شهادت یکی از مأموران گشت اقدام به فرار و از محل متواری شده اند.

سردار ملکی با تاکید بر قاطعیت پلیس در برخورد با اشرار و هنجارشکنان، اذعان داشت: متهمان پس از بازجویی و تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.