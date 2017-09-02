درگیری خونین در روستای مرادآباد اراک/ ۲نفر به ضرب گلوله کشته شدند

محمود خلجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز(شنبه) یکی از اهالی روستای مرادآباد در شهرستان اراک، که مردی ۶۰ ساله است، با سه برادر از اهالی همان روستا به علت اختلافات مِلکی درگیر شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: طی درگیری، این فرد با اسلحه ای که در دست داشت و با شلیک گلوله، دو نفر از این سه برادر را به قتل رساند و یک نفر دیگر را نیز به ضرب گلوله مجروح کرد.

خلجی خاطرنشان ساخت: پس از وقوع این اتفاقات، فرد ضارب به سمت خود نیز شلیک کرد که گلوله به فک او برخورد کرده، البته در حال حاضر این فرد دارای علایم حیاتی است و به همراه دیگر مجروح این نزاع، برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شده است.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: با حضور نیروهای انتظامی در محل وقوع حادثه، اسلحه فرد ضارب نیز از او گرفته شده و در اختیار پلیس قرار گرفته است.

وی خاطرنشان ساخت: اطلاعات بیشتر در رابطه با این رخداد متعاقبا از طریق رسانه های رسمی اعلام خواهد شد.