تولید اوپک ۱۷۰ هزار بشکه‌ کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تولید نفت خام سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه اوت امسال در مقایسه با بیشتر رقم تولید امسال ۱۷۰ هزار بشکه کاهش یافت و به رقم ۳۲ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز رسید.

این در حالی است که بنا بر این گزارش میزان پایبندی ۱۱کشور تولید کننده نفت خام به برنامه کاهش تولید اوپک در حدود ۸۹ درصد در ماه اوت بوده است.

در طول این ماه تولید نفت خام لیبی، عربستان و عراق هم با کاهش مواجه شد که به کاهش کلی تولید اوپک کمک کرد.

ناآرامی‌های جدید در لیبی سبب افت تولید در این کشور آفریقایی شد و دیگر اعضای اوپک هم میزان پایبندی بیشتری از خود در تولید نفت در این ماه نشان دادند.

میزان پایبندی اعضای اوپک در ماه ژوئیه ۸۴ درصد بوده است در حال که در همین سال تا ۹۰ درصد پایبندی را هم از اعضا شاهد بوده ایم.

نیجریه و لیبی از برنامه کاهش تولید اوپک معاف شده بودند.

به گفته اوله هانسن، یک تحلیلگر محصولات نفتی در بانک ساکسو، در این باره گفت: تولید نفت لیبی بیش از ۳۵۰ هزار بشکه در روز طی هفته گذشته کاهش داشته است. این کشور در ماه اوت حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز تولید نفت خام داشته است.