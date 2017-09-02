۱۰۰ میلیارد ریال به بافت فرسوده قم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، علیرضا خاکی با بیان اینکه بررسی وضعیت بافت فرسوده و تاریخی و تکمیل پروژههای اطراف حرم کریمه اهل بیت(س) به عنوان دو اولویت اصلی توسط این سازمان پیگیری خواهد شد، اظهار کرد: بافت فرسوده شهری حوزه جداناپذیر از اطراف حرم مطهر است به همین جهت ساماندهی بافت فرسوده، با ساماندهی پیرامون حرم مطهر ارتباط مستقیم دارد.
وی اضافه کرد: برای پروژههای مختلف در حوزه بافت فرسوده ۱۰ میلیارد تومان توسط شهرداری قم پیشبینی شده است که بخشی قابل توجهی از این اعتبار به محور تاریخی حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا محله چهل اختران اختصاص دارد.
مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) با تاکید بر اینکه این سازمان در راستای ساماندهی بافت فرسوده رویکرد بهسازی را به صورت جدی دنبال میکند، تصریح کرد: در راستای رسیدن به این هدف نباید فقط به اعتبارات شهری تکیه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه هشت میلیارد تومان از منابع دولتی برای پروژههای بافت شهر قم در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای هزینهکرد سه میلیارد تومان این اعتبار، طرحها و پروژههای دولتی بر عهده سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: برای انجام کفسازی طرحها در محور تاریخی حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا محله چهل اختران از ظرفیت ادارهکل راه و شهرسازی استان قم و برای جدارهسازی این محدوده از ظرفیت شهرداری قم استفاده میشود.
وی از اجرای طرحهای مطالعاتی با مشارکت معاونت شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم یاد کرد و ادامه داد: این سازمان تلاش میکند تا از ظرفیتهای مختلف شهر قم در راستای ساماندهی وضعیت بافت فرسوده با رویکرد بهسازی استفاده کند.
