به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، در حکم علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به مهدینژاد آمده است:
«نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بهعنوان رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان منصوب میشوید.
گستردگی و فرابخشی بودن حوزه فعالیت سازمان، اقتضا میکند که ملت شریف ایران اسلامی از برنامهها، اقدامات و عملکردها مطلع و برای تعالی و تکامل بیشتر در جریان امور قرار گیرند.
برقراری تعامل و ارتباط دوسویه با فعالان رسانهای سه حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، همچنین فرهنگسازی در حوزههای سهگانه فعالیت سازمان، برنامهریزی، ساماندهی و مدیریت فعالیتهای تبلیغاتی و رسانهای، اطلاعرسانی و انعکاس دقیق و صحیح فعالیتهای سازمان و مستندسازی چندرسانهای از اهم وظایفی است که انتظار میرود با ارتباط مستمر با شورای اطلاعرسانی دولت و تعامل سایر حوزهها و بهرهگیری از توان کارشناسی و همکاری کارکنان در راستای تحقق مأموریتها و اهداف سازمان محقق شود.
توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.»
پیش از این پوریا سوری ریاست مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری را بر عهده داشت. هچنین روح الله مهدی نژاد رئیس روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش نیز هست که به همراه رئیس سازمان میراث فرهنگی از کیش به تهران آمد.
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