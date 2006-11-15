28 نفر در خشونت های عراق کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق گفتند که انفجار خودروی بمب گذاری شده در داخل یک ایستگاه پخش فراورده های نفتی در نزدیک ورودی وزارت کشور عراق در بغداد به کشته شدن دست کم 12 نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شد.

یک منبع امنیتی عراق نیز گفت : سه نفر براثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در نزدیک ساختمان بهداری در محله الدوره بغداد کشته شدند.

در همین حال، افراد مسلح امروز رئیس مرکز سوخت رسانی منطقه الیرموک در غرب بغداد و یک عضو شورای شهر را به قتل رساندند.

پلیس عراق نیز اعلام کرد: افراد مسلح دو نفر را در مرکز بازار المقدادیه در 45 کیلومتری شمال شرقی بعقوبه به قتل رساندند و یک کارمند بخش تبلیغات روزنامه الدستور عراق به ضرب گلوله افراد مسلح در بعقوبه کشته شد.

از سوی دیگر، یک منبع پزشکی در شهر بعقوبه از کشف شش جسد خبر داد که بر روی بدن آنها آثار شکنجه دیده می شد.

پلیس عراق نیز گفت : افراد مسلح یک افسر راهنمایی رانندگی را در مرکز شهر کرکوک در شمال عراق به قتل رساندند و خبرنگار روزنامه "المسار" عراق نیز به همراه راننده خود به وسیله افراد مسلح در مرکز شهر موصل ترور شد.