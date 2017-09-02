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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

فرمانده انتظامی آمل:

۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در آمل کشف شد

۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در آمل کشف شد

آمل - فرمانده انتظامی آمل، از کشف ۲۸ کیلو و ۵۰۰گرم انواع مواد مخدر از یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ولی الله گنجیان مقدم اظهار داشت:در راستای مبارزه با سوداگران مرگ ماموران انتظامی این فرماندهی در اقدامی اطلاعاتی، از فعالیت یکی از عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهرستان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، افزود: پس از تشکیل تیم عملیاتی، ماموران با هماهنگی مرجع قضائی متهم را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ"گنجیان مقدم" خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از محل فعالیت این متهم ۲۸ کیلو ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر که به شیوه ماهرانه ای در منزل وی جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی آمل تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی و موضوع در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل بابیان اینکه مواد مخدر یک عامل مهم برای به خطر افتادن بهداشت و سلامت جوامع بشری است، گفت: مواد مخدر ریشه اخلاق را در جامعه می سوزاند و ره آورد آن تزلزل خانواده ها و نگرانی و ناامنی شهروندان و در نتیجه تنزل امنیت انسانی آنان می شود.

وی در پایان، افزود : مقابله با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند همکاری وتعامل همه آحاد جامعه با نیروی انتظامی است.

کد مطلب 4076452

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