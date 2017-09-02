حضور بیش از ۱۱ هزار توریست خارجی در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، کمال ثریا اردکانی با اشاره به اینکه آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) برای میزبانی از توریستها و گردشگران برنامهریزی مطلوبی را انجام داده است، اظهار کرد: اداره امور بینالملل در بخش توریستها همه روزه از هفت صبح تا هفت عصر میزبان گردشگران و توریستهاست.
وی با بیان اینکه دربهای یک و ۱۷ برای ورود توریستها و گردشگران درنظر گرفته شده است، اضافه کرد: کارشناسان اداره امور بینالملل به استقبال توریستها میروند و برنامه تور حرمشناسی با محوریت معرفی شخصیتهای مدفون در حرم مطهر و شرح تاریخی مکانهای مختلف را برای آنها دنبال میکنند.
رئیس اداره امور بینالملل حرم مطهر حضرت معصومه سلامالله علیها خاطرنشان کرد: در صورت لزوم و تمایل گروههای توریستی برای آنها نشستهایی با محوریت پرسش و پاسخ دینی، مباحث آزاد، گفتو گوی بین ادیان، موضوعهای صلح، آزادی، حجاب و حقوق بشر با حضور کارشناسان در دفتر امور بینالملل برگزار میشود و بعد از برگزاری نشست توریستها و گردشگران به سمت دربهای خروجی بدرقه میشوند.
وی ادامه داد: افراد در صورت داشتن سوال و انجام هماهنگیهای قبلی میتوانند با شماره تلفنهای ۳۷۷۴۱۴۴۱ و ۳۷۱۷۵۴۷۷ تماس حاصل فرمایند تا قبل از ورود گردشگران و توریستها برنامههای لازم را برای استقبال از آنها دنبال کنیم.
اردکانی با اشاره به اینکه محتواهایی در مورد اسلام، قم و حرم حضرت معصومه سلامالله علیها به دو صورت اجمالی و تفصیلی به توریستها و گردشگران داده میشود، گفت: کتابهایی به زبانهای مختلف در اختیار اداره امور بینالملل قرار دارد که به مخاطبان خود ارائه میدهد.
وی با تأکید بر اینکه تدوام ارتباط با توریستها و گردشگران حرم مطهر حضرت معصومه سلامالله علیها دنبال میشود، مطرح کرد: با استفاده از ایمیل و فضای مجازی در مناسبتهای مختلف به آنها تبریک میگوییم.
رئیس اداره امور بینالملل حرم مطهر حضرت معصومه سلامالله علیها با اشاره به پذیرش دو هزار و ۱۰ گروه توریستی در حرم مطهر و برگزاری ۱۷۰ نشست پرسش و پاسخ و بحث آزاد برای آنها اظهار کرد: در مجموع از ابتدای سال جاری از ۱۱ هزار و ۲۰۰ توریست خارجی با اکثریت دین مسیحی میزبانی شده است که ۶ هزار نفر آنها خانم بودهاند.
