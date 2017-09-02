خرمشهر از شهردار انتصابی به شهردار انتخابی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهر ماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای شهر خرمشهر از سوی شورای حل اختلاف استان خوزستان منحل شد و در این مدت تا به امروز دو شهردار به نام محمد علی دوایی فر و عزیز ساعدی از سوی استاندار به عنوان شهردار خرمشهر منصوب شدند.

شورای حل اختلاف استان خوزستان، شورای شهر خرمشهر را در حالی منحل کرد که پس از استعفای «محمد حویزاوی» شهردار این شهر، اجماع برای انتخاب شهردار جدید حاصل نشد و همین مبنای اختلاف میان اعضای شورای شهر خرمشهر شد. از اواخر فروردین‌ماه ۱۳۹۴ و در حالی که «محمد حویزاوی» استعفای خود را اعلام کرد تا عصر یکم مهرماه همان سال که شورای حل اختلاف خوزستان آن هم به ریاست استاندار خوزستان تشکیل جلسه داد و این شورا را منحل کرد کمتر از ۶ ماه زمان برد.

امروز اما شورای شهر خرمشهر با انتخاب شهردار خود، بعد از دو شهردار انتصابی از سوی استاندار به شهردار انتخابی خود رسید تا زمام امور شهری خرمشهر به شهرداری که تحت نظارت شورای شهر فعالیت خواهد کرد، سپرده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه علنی شورای شهر خرمشهر پیش از ظهر امروز با دستور انتخاب شهردار، سرپرست شهرداری و خزانه دار شورای اسلامی شهر خرمشهر در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه که با حضور هر هفت نفر عضو شورا برگزار شد، «مسعود دشت بزرگ» با حداکثر آرا به عنوان شهردار و «منصور علوانی» نیز تا تایید حکم دشت بزرگ از سوی وزارت کشور به عنوان سرپرست شهرداری خرمشهر انتخاب شد. فاخر ربیعی فر نیز با رای قاطع خزانه دار شورای پنجم این شهر شد.

وحدت و تعامل خط مشی شورای پنجم

این جلسه با سخنان فاخر ربیعی فر رئیس سنی این شورا آغاز شد و تاکید بر وحدت و یکپارچی و تعامل محورهای اصلی سخنان وی بود.

ربیعی فر در این نشست با تاکید بر شورایی بودن آرا و تصمیم های اخذ شده در صحن شورای شهر خرمشهر اظهار کرد: این شورا کار خود را با حسن نیت آغاز کرد و پیش از آغاز کار نیز جلسات مختلفی با افراد تاثیر گذار شهری و نیروهای امنیتی داشته است.

وی افزود: شورا بدون افرادتاثیر گذار نمی تواند موفق باشد و از همه از جمله رسانه ها در خواست می شود درصدد ایجاد وحدت و برطرف کردن اختلاف ها باشند و با ارائه راهکار در کنار شورا باشند.

این عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر با تاکید بر اینکه گزینه نهایی مدیریت شهری منتخب تمام اعضای شورا است، توضیح داد: لابیگری و ارائه پیشنهاد های متفاوت مخصوص شورای خاصی نیست و در سطح وسیع تر نیز وجود دارد اما نتیجه نهایی حاصل مشورت ها و اجتماع شورا است.

ربیعی فر در ادامه اظهار کرد: این شورا با کسی عهد اخوت نبسته است. انتخاب شهردار با توجه به صلاحیت است و اگر از شهردار منتخب توانایی و کارایی لازم دیده نشود با قاطعیت کنار گذاشته خواهد شد.

بزرگنمایی در برخی سوابق کاندیداها

امیر سامری دیگر عضو شورای شهر خرمشهر است که در صحن علنی مجلس سخن گفت. او علت غیبت خود در جلسه پیشین شورا که همراه با غیبت دو عضو دیگر نیز بود و منجر به از رسمیت افتادن آن جلسه شد را نبود دعوت رسمی و غیبت رئیس شورا اعلام کرد.

سامری همچنین به وجود مواردی بزرگنمایی ها در سوابق ارائه شده از سوی برخی گزینه های تصدی گری پست شهردار خرمشهر اشاره کرد و گفت: برخی سوابق ارئه شده واقعیت ندارد و اگر بنا باشد به کسی رای داده سود باید سوابق آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: اعضا شورای شهر امین مردم هستند و اگر قرار است نامزدی در مورد سوابق حقیقت را نگوید به شعور مردم خرمشهر توهین کرده است.

رئیس پنجمین شورای شهر خرمشهر نیز در ادامه به سخنان سامری اشاره کرد، برگزاری جلسات پیشین شورای شهر را یادآور و زمان مطرح کردن مواردی همچون ناصحیح بودن سوابق نامزدها را در جلسات گذشته دانست.

محمد جواد بچاری اظهار کرد: شورای شهر خرمشهر برای بررسی گزینه های داوطلب، حدود ۹ ساعت وقت صرف کرده است، تصمیم برای انتخاب سه گزینه پیشنهادی نیز از سوی اعضای شورا گرفته شده است که پایبندی به این تصمیم یا رد آن نیز در این جلسه بر عهده اعضای شوراست.

موسی مطوری جزیره یکی دیگر از هفت عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر، نیز تصمیم شورا مبنی بر انتخاب از میان سه گزینه را خواسته ای معارف دانست و گفت: در شورای شهر کلانشهرهایی همچون شیراز و مشهد و تهران نیز توافق بر سر انتخاب شهردار از میان سه گزینه بوده است.

وی به در ادامه اعمال فشار و لابیگری برای انتخاب شهردار را پذیرفت و در ادامه تاکید کرد: شورای شهر خرمشهر با در نظر گرفتن اصل امانت داری، رای گیری و تصمیم گیری می کند.

در ادامه این جلسه رای گیری برای انتخاب شهردار آغاز شد که در نخستین رای گیری مقرر شد شهردار از میان ۱۱ کاندیدا پیشنهادی انتخاب شود.

در ادامه با شمارش آرا، دشت بزرگ با ۴ رای به عنوان شهردار انتخاب شد، منصور علوانی در سومین رای گیری با چهار رای به عنوان سرپرست سهرداری انتخاب شد. فاخر ربیعی نیز با کسب هفت رای شورا خزانه دار شورایرپنجم خرمشهر شد.

همچنین در این جلسه محمدجواد بچاری رئیس شورای شهر خرمشهر به عنوان سخنگوی این شورا نیز انتخاب و به اصحاب رسانه حاضر در جلسه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر انتخاب شهردار خرمشهر پس از انحلال شورای چهارم توسط شورای نیابتی انجام گرفته بود که با روی کار آمدن شورای پنجم انتخاب شهردار در دستور کار. این شورا قرار گرفت و جلسه نخست انتخاب شورا به علت غیبت چهار تن از رسمیت افتاده بود که در دومین جلسه مجددا این موضوع دستور کار شورای پنجم قرار گرفت.