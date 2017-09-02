مسابقات هفتگی شطرنج سریع همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته دوم شهریورماه، با شرکت ۲۴ نفر در ۷ دور در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.
وی افزود: در پایان ساسان علی بابایی با امتیاز کامل ۷ به مقام قهرمانی رسید.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان با اشاره به سایر نتایج گفت: سینا کوروند با همین امتیاز دوم شد و ساسان علی بابایی و آرش شاهمرادی از کرمانشاه هر دو با ۵.۵ امتیاز، سوم و چهارم شدند و سعید گلزاری با ۵ امتیاز، در مکان پنجم قرار گرفت.
بابایی عنوان کرد: نشمیل و نعیم کلوندی به ترتیب عنوان بهترین بازیکن بانوان و رده سنی را کسب کردند و داوری این مسابقات را نیز پگاه مهذب بر عهده داشت.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم برگزاری اینگونه مسابقات در رشد شطرنج بیان کرد: هدف ما تبدیلشدن به قطب شطرنج غرب کشور است و با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان عنوان کرد: بانوان و آقایان شطرنجباز استانهمدان نسبت به سالهای گذشته رشد بسیار چشمگیری داشتهاند که این نشان از توانمندی استانهمدان در این بخش دارد.
نظر شما