۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات هفتگی شطرنج سریع همدان برگزار شد

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته دوم شهریورماه در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته دوم شهریورماه، با شرکت ۲۴ نفر در ۷ دور در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان ساسان علی بابایی با امتیاز کامل ۷ به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج گفت: سینا کوروند با همین امتیاز دوم شد و ساسان علی بابایی و آرش شاهمرادی از کرمانشاه هر دو با ۵.۵ امتیاز، سوم و چهارم شدند و سعید گلزاری با ۵ امتیاز، در مکان پنجم قرار گرفت.

بابایی عنوان کرد: نشمیل و نعیم کلوندی به ترتیب عنوان بهترین بازیکن بانوان و رده سنی را کسب کردند و داوری این مسابقات را نیز پگاه مهذب بر عهده داشت.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم برگزاری این‌گونه مسابقات در رشد شطرنج بیان کرد: هدف ما تبدیل‌شدن به قطب شطرنج غرب کشور است و با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: بانوان و آقایان شطرنج‌باز استان‌همدان نسبت به سال‌های گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته‌اند که این نشان از توانمندی استان‌همدان در این بخش دارد.

