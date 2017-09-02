ارتباط تلفنی مشترکان ۸ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات سیزده آبان، شهید تندگویان و شهید زارعی از امروز ۱۱ شهریورماه و در مراکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت، شهید قندی، دکتر حسابی (مارلیک)، شهید لطیفی، الغدیر از فردا ۱۲ شهریورماه انجام می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی در مرکز مخابرات سیزده آبان با پیش شماره های ۳۹۵۰، ۵۵۰۰ الی ۵۵۰۴، ۵۵۵۰ الی ۵۵۵۴ و ۵۵۴۴ در محدوده خیابان لطیفی، در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ و ۲۶۱۴ در محدوده خیابان های کرمان، افغان، صافی، ثامنی، رضایی و شادکی تا ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

در همین حال مشترکان مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶ و ۴۴۱۷ در محدوده بلوار فردوس، اتوبان تهران کرج، بلوار شقایق جنوبی و شهید ستاری در ارتباط تلفنی خود به مدت ۷۲ ساعت، اختلال خواهند داشت.

در همین حال، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت با پیش شماره های ۳۶۰۱ الی ۳۶۰۴، ۳۶۴۴ در محدوده بلوار جنوبی شهید قمی، خیابان های شهدای بوربور، شهید غربا، یاسر ۸ از فردا با اختلال همراه خواهد شد.

در مرکز مخابرات شهید قندی نیز مشترکان دارای پیش شماره های ۵۵۱۵، ۵۵۱۶، ۵۵۵۷ الی ۵۵۵۹، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳، ۵۵۶۹، ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹، ۵۵۹۸ در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های ۶۵۱۰ الی ۶۵۱۲، ۶۵۱۴ الی ۶۵۱۷، ۶۵۱۹، ۶۵۵۹، ۳۹۶۱ در محدوده مرکز از فردا به مدت ۴۸ ساعت با اختلال تلفنی مواجه می شوند.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸، ۲۶۷۵، ۲۶۹۱ در محدوده میدان هروی، شهید موسوی، مکران جنوبی و شمالی و در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های ۳۳۰۰ الی ۳۳۰۴، ۳۳۴۳، ۳۶۶۲، ۳۳۶۸ الی ۳۳۷۳ در محدوده خاوران، شهید نوروز زاده، انور زاده، شهید تاری از فردا حداکثر به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.