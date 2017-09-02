ثبت ۱۱ هزار و ۹۵۸ ازدواج و ۳۶۳۱ طلاق طی پنج ماه امسال در اصفهان

حسین غفرانی کجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اداره کل ثبت‌احوال استان اصفهان در پنج ماه نخست سال جاری اظهار داشت: در این بازه زمانی ۲۹۹ هزار و ۹۳۱ کارت ملی هوشمند در این اداره کل صادر شده است.

وی با بیان اینکه در پنج ماهه امسال ۴۴۸ هزار و ۳۷۲ کارت ملی هوشمند در مراکز ثبت‌احوال استان اصفهان تحویل مردم شده است، ابراز داشت: تعداد زیادی از این کارت‌ها در سال ۹۵ تولید و در سال جاری به دست مالکان رسیده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه در پنج ماهه امسال ۳۲ هزار و ۶۹۳ تولد در مراکز ثبت‌احوال استان اصفهان ثبت شده است، افزود: در این بازه زمانی هشت هزار و ۹۰۱ نفر نیز فوت شده‌اند.

وی آمار ازدواج ثبت شده در مراکز ثبت‌احوال استان اصفهان در پنج ماه نخست سال جاری را ۱۱ هزار و ۹۵۸ مورد اعلام کرد و گفت: همچنین سه هزار و ۶۳۱ مورد طلاق نیز در این بازه زمانی در استان اصفهان ثبت شده است.

غفرانی کجانی با بیان اینکه امسال ۹۷۲ نفر در استان اصفهان نسبت به تغییر نام خود اقدام کرده‌اند، تصریح کرد: سه هزار و ۷۰ نفر نیز نسبت به تغییر نام خانوادگی خود اقدام کردند.