پژوهشگران حوزه اعتیاد تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن روشن پژوه دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، محورهای این کنگره را شامل پیشگیری، درمان و بازتوانی، کاهش آسیب (زیانکاهی)، معنویت و کاهش تقاضای مواد، حمایت های اجتماعی و کاهش تقاضای مواد، سرمایه اجتماعی، مشارکت و مسئولیت مدنی و کاهش تقاضای مواد، قانونگذاری و سیاستگذاری در کنترل و کاهش اعتیاد ، منشور حقوق شهروندی و کنترل و کاهش اعتیاد، اعلام کرد.

وی گفت: آموزش در اعتیاد، همه گیر شناسی، آمار و اطلاعات، رسانه و کنترل کاهش اعتیاد، توانمندسازی و جامعه پذیری بهبودیافته گان، الکل، سیگار، رفتارهای اعتیادی ( جنسی، قماربازی، خوردن، اینترنت و غیره ) ، پیشگیری درمان و کاهش آسیب در گروه های هدف خاص، ارزیابی های تشخیصی ، مددکاری اجتماعی و مدیریت مورد کنترل و کاهش اعتیاد، روانشناسی و اعتیاد، جامعه شناسی و اعتیاد، ژنتیک در اعتیاد، اقتصاد کاهش تقاضای مواد، اعتیاد و نوروساینس، ابعاد شناختی اعتیاد، از دیگر محورهای کنگره است.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی درباره جوایز کنگره برای مقالات ارسالی، افزود: جمعیت خیریه تولد دوباره به منظور تاکید بر اهمیت توجه به بهبود شاخص های کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد و اعضای خانواده آنان، به عنوان بخشی از راه حل کنترل مسئله مواد و کاهش تاثیرات سوء آن بر فرد، خانواده و جامعه، از سال ۱۳۹۴ جایزه ویژه ای را با عنوان «جایزه کیفیت زندگی» بنیان نهاده که هر ساله به سه نفر از پژوهشگران شرکت کننده در کنگره بین المللی دانش اعتیاد اعطا خواهد شد.

وی ادامه داد: این جایزه به مقالات پژوهشی با موضوعات اجتماعی و روانشناختی اختصاص می یابد که یافته های پژوهشی آنها به نحوی در جهت بهبود کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد و یا خانواده های آنان راهگشا باشد.

روشن پژوه همچنین به جایزه ویژه پژوهشگران جوان در حوزه طب اعتیاد اشاره کرد و گفت: از امسال دبیرخانه کنگره از خیرین دانش دوست برای اختصاص جوایزی با این هدف دعوت نموده و خواهد نمود. آقای اسماعیل زمانیان که از کار آفرینان و مدیران صنعتی نمونه در کشور است، به این دعوت پاسخ گفتند. دبیرخانه کنگره پیشنهاد کرد این جایزه با نام ایشان و به صورت مخفف با عنوان «جایزه طب اعتیاد ایزاما» اعطا گردد.

وی افزود: طبق وقف صورت گرفته از سوی زمانیان، این جایزه هر ساله به پژوهشگران جوان حوزه طب اعتیاد تقدیم خواهد شد. دبیرخانه کنگره ضمن تشکر از ایشان، از دیگر خیرینی که آمادگی دارند با اهدافی مشابه جوایزی را برای نیروسازی در جبهه علمی مقابله با بیماری اعتیاد تخصیص دهند، دعوت به همکاری می نماید.

دبیر علمی کنگره ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان پرچم دار عرصه پیشگیری و درمان اعتیاد کشور و در راستای مأموریت خویش، پیشگیری از اعتیاد را در اولویت برنامه های خویش قرار داده و با درک پیچیدگی های پدیده اعتیاد و تحلیل وضعیت موجود، بر این باور است که دانش پیشگیری درکشور نیاز به حمایت دارد و برهمین اساس همواره در جهت توسعه فرهنگ پیشگیری، ارتقای دانش و مهارت های مرتبط با آن گام برداشته است.

وی گفت: سازمان بهزیستی به عنوان یکی از برگزارکنندگان کنگره بین المللی دانش اعتیاد، فرصت را مغتنم شمرده و در راستای توسعه فرهنگ پیشگیری، حمایت از پژوهشگران و تجلیل از صاحبنظران این حوزه، هر ساله با اعطای جوایزی ویژه، سعی داشته است از این رویداد فرخنده علمی به نحو احسن برای توسعه پیشگیری بهره گیرد.