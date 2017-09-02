۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

۱۵ شهریور ماه؛

زاویه به اسناد منتشر شده درباره کودتای ۲۸ مرداد می پردازد

برنامه زاویه در برنامه این هفته به موضوع اسناد تازه منتشر شده سیا درباره کودتای سیاه سال ۳۲ می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته «زاویه» برای دومین جلسه به مسئله اسناد منتشر شده درباره کودتای ۲۸ مرداد خواهد پرداخت، در این برنامه مجید تفرشی و عبدالله شهبازی درباره اینکه «راز اسناد تازه منتشرشده سیا درباره کودتای سیاه سال ۳۲چیست؟ این اسنادحاوی چه نکات مهمی درباره کودتای ۲۸مرداداند؟» به گفتگوخواهند نشست.

قسمت دوم این برنامه چهارشنبه، پانزدهم شهریور،  ساعت ۲۱، از شبکه چهار سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.

برنامه زاویه کاری از گروه فرهنگ شبکه چهار سیما به صورت زنده هر چهارشنبه در قالب مناظره به روی آنتن می رود. 

خداداد خادم

