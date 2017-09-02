شناسایی چند محوطه تاریخی در بخش نیاسر کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، محسن جاوری با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به اهمیت بخش نیاسر و وجود سایت های متعدد در این منطقه، یک هیات باستان شناسی به سرپرستی دکتر جواد حسین زاده از استادان دانشگاه کاشان در حال بررسی محوطه های شناسایی شده در بخش نیاسر کاشان هستند.

وی با تاکید بر اینکه این بررسی ها مکمل پروژه کاوش محوطه باستانی استرک و جوشقان است، اذعان داشت: با توجه به اینکه کاشان از هزاره های قبل از میلاد محل زندگی اقوام مختلف بوده است و به منظور کسب اطلاعات در این زمینه و تهیه نقشه باستان شناسی شهرستان کاشان به منظور روشن کردن وضعیت باستانشناسی در این منطقه، ضروری به نظر می رسد.

رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کاشان اضافه کرد: طی هفته گذشته چند محوطه پیش از تاریخ (چند سایت دوره مس و سنگ) و چند سایت تاریخی (اشکانی و ساسانی) در بخش نیاسر شناسایی شد که پس از بررسی دقیق داده های کشف شده، اطلاعات دقیق تری از این بررسی ها منتشر خواهد شد.