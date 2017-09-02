۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

با حکم وزیر بهداشت؛

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر سعید کشمیری را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سیدحسن هاشمی در این حکم با اشاره به تخصص و تعهد وی از وی خواسته شده با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش‌های حوزه مأموریت خود و در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط وزیر در صحن مجلس شورای اسلامی اقدامات اعلام شده را انجام دهد.

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم به ویژه محرومین و نیازمندان، عملیاتی کردن برنامه ششم توسعه و برنامه سلامت دولت دوازدهم، ارتقاء برنامه‌های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، توسعه عدالت در سلامت در حوزه مأموریت خود، توجه به امر اعتدال، توان مندی و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیأت علمی و کارکنان حوزه سلامت از جمله اقداماتی است که وزیر بهداشت از سرپرست دانشگاه خواسته است.

پیش از این ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر عهده دکتر علیرضا رئیسی بود که وی به در دولت دوازدهم به عنوان معاون بهداشتی وزارت بهداشت منصوب شد.

