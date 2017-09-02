کشف ۴۰ تن غذای قاچاق حیوانات در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی بعد از ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد در پی گشت زنی و سرکشی به انبارهای حوزه استحفاظی به یک انباری مشکوک شده و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود:ماموران آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضائی وارد انبار شده و در بازرسی از آنجا موفق به کشف ۴۰ تن غذای قاچاق حیوانات شدند.

خانچرلی با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد،بیان داشت:کارشناسان ارزش غذا های قاچاق کشف را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان خاطر نشان کرد : برخورد با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه، یکی از زمینه های تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال است که اولویت کاری نیروی انتظامی در سال جدید به حساب می آید.

