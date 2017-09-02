۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد؛

کشف ۴۰ تن غذای قاچاق حیوانات در غرب استان تهران

ملارد- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۴۰ تن غذای قاچاق حیوانات به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان ملارد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی بعد از ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ملارد در پی گشت زنی و سرکشی به انبارهای حوزه استحفاظی به یک انباری مشکوک شده و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود:ماموران  آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضائی وارد انبار شده و در بازرسی از آنجا موفق به کشف ۴۰ تن غذای قاچاق حیوانات شدند.

خانچرلی با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد،بیان داشت:کارشناسان ارزش غذا های قاچاق کشف را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان خاطر نشان کرد : برخورد با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه، یکی از زمینه های تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال است که اولویت کاری نیروی انتظامی در سال جدید به حساب می آید.
 

